Com apoio do Governo do Pará, paraenses do judô paralímpico representam o estado em São Paulo

Com o apoio do Governo do Pará, por meio Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), entre os dias 14 e 16 de março, nove atletas do judô paralímpico paraense irão disputar duas competições em São Paulo, o Grand Prix, torneio internacional de alto nível técnico que reúne os melhores atletas com deficiência visual do mundo e a Copa Loterias Caixa, uma das principais competições nacionais da modalidade. As competições serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP), em São Paulo, e conta com a organização da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou o apoio do Governo, por meio da Secretaria de Esporte, para os atletas. “O apoio oferecido não somente viabiliza a participação da equipe, mas também incentiva a inclusão e o fortalecimento do judô paralímpico paraense. A expectativa é que os judocas da equipe tenham um bom desempenho, aproveitando a experiência adquirida em edições anteriores”, disse o secretário.

Os atletas paralímpicos contemplados são Marcelino Galvão, José Cleberson, Sandro Martinez, Lucas Alek, Victoria Emily, Álysson LuLustoza Kauan Samuel, Sofia Pastana, Álydson Lustoza e o técnico Reinaldo Costa, que destacou a importância desse suporte para os atletas, ressaltando que a Seel tem sido fundamental para que eles possam disputar competições de alto nível.

"O apoio da Seel é muito importante, sem o apoio, a gente não viajaria com ninguém, porque se tratando de pessoas com deficiência, se torna mais difícil ainda, mas com esse apoio do Governo, por meio da Seel, a gente consegue competir e representar o estado pelo Brasil”, disse o técnico.

O técnico Reinaldo ressaltou que a equipe já esteve presente em outras edições dos eventos, e que essa experiência é essencial para o crescimento dos atletas e para o fortalecimento do judô paralímpico paraense.

“A experiência é muito grande. A gente já tem atletas de renome, como a Vitória Emily, que já está na Seleção Paralímpica de Base, o José Kleberson e agora o Alisson, o novo atleta que está na Seleção de Base. Devido ao nosso trabalho estar sendo reconhecido, a gente consegue colocar mais atletas. Hoje, o Pará tem seis atletas paraenses na Seleção, tanto da base como principal, sendo que cinco são ex-atletas nossos, e três atualmente treinando comigo. Então, eu consigo colocar o maior número de atletas hoje na Seleção Paralímpica de Base e na principal. Nosso trabalho é muito importante, a experiência é vasta”, concluiu.

Segundo Victoria Emily, uma das judocas beneficiadas pelo apoio, a oportunidade de competir nesses eventos é uma grande realização tanto para ela quanto para toda a equipe. “O judô paralímpico mudou minha vida, me trouxe mais confiança e disciplina. Competir em eventos como o Grand Prix e a Copa Loterias é uma oportunidade incrível para mostrar o potencial do esporte paralímpico paraense e também inspirar outras mulheres a seguirem esse caminho no esporte. Com o apoio da Seel, estamos preparados para dar o nosso melhor e representar bem o nosso estado e o Brasil.”

O Grand Prix de Judô Paralímpico e a Copa Loterias Caixa são os principais meios dos judocas desempenharem suas habilidades para futuras competições em outros países, como os Jogos Paralímpicos. O Grand Prix oferece a oportunidade dos atletas serem classificados em eventos mundiais, por meio do acúmulo de pontos no ranking da International Blind Sports Federation (IBSA).