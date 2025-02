Copa Conde Koma de Jiu-Jitsu no Mangueirinho abre oficialmente o calendário de competições da FJJP

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) foi palco, no último domingo (9/02), da abertura oficial do calendário da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Pará (FJJP), com a 10° edição da “Copa Conde Koma”. O evento estadual reuniu mais de mil atletas das modalidades, com Kimono (GI) e sem Kimono (NOGI), das categorias pré-mirim ao master.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a abertura do Mangueirinho para grandes eventos estaduais e nacionais. “Estamos abrindo o Mangueirinho com a Copa Conde Koma de Jiu-Jitsu, um evento que reúne mais de mil atletas, e com o público prestigiando o evento em peso. Nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, vamos realizar na nossa arena competições estaduais e nacionais para os amantes do esporte amador, olímpico e paralímpico”, disse a secretária.

O jovem atleta de jiu-jitsu Ricardo Filho, mais conhecido como Zito, 16 anos, conquistou três medalhas na competição que abriu o calendário da Federação. As conquistas vieram nas categorias Pesadíssimo sem Kimono, Absoluta com Kimono e categoria Kimono. “Três medalhinhas de ouro, no Campeonato Conde Koma, duas conquistas vieram na categoria com Kimono, e uma sem Kimono. Estou muito feliz, gostaria de agradecer ao Governo do Pará por oferecer a Arena Mangueirinho, que tem uma estrutura ótima tanto para os atletas como para o público. Só tenho a agradecer”, disse o atleta.

Ricardo Filho, mais conhecido como Zito, 16 anos, conquistou três medalhas na competição que abriu o calendário da Federação. (Ascom Seel)

O evento contou com as categorias: Pré-mirim, Mirim, Infantil, Infantojuvenil, Juvenil, Adulto e Master, das faixas, branca a preta. As categorias foram divididas pela graduação, faixa etária e peso.

A Copa Conde Koma é realizada anualmente pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Pará, uma competição de nível estadual que vale pontos para o ranking local para as entidades e atletas participantes.

Mangueirinho na rota dos grandes eventos

A Arena Guilherme Paraense abre o calendário de grandes competições em 2025, em níveis estadual e nacional. No cenário nacional, a Arena Mangueirinho vai receber a partida da Superliga de Voleibol, Série A, no dia 22 deste mês, às 18h30 (horário de Brasília–DF), entre Vôlei Renata e Sada/Cruzeiro, com a presença de algumas estrelas do vôlei brasileiro, entre eles: o levantador e capitão da Seleção Brasileira, Bruninho, e os campeões olímpicos das Olimpíadas do Rio de 2016, como o oposto Wallace e o central Lucão, entre outras estrelas.

Ainda pela Superliga de Voleibol, só que pela Série B, temos hoje (11) às 19h, na Arena Mangueirinho, a partida entre Apade/PA e Araguari EVA-MG, válida pela 10ª rodada. E no próximo dia 28 teremos mais uma partida da Apade, pela Superliga B, na Arena.

A Superliga é realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), e conta com o apoio na realização em Belém, da Federação Paraense de Vôlei (FPV) e Governo do Pará, por meio da Seel.

O calendário de competições no Mangueirinho conta com mais de 25 eventos esportivos locais e nacional até o momento.