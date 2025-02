Vagas para o Programa Talentos Esportivos são preenchidas em menos de duas horas

Na tarde desta segunda-feira (03), iniciaram-se as inscrições para o Programa Talentos Esportivos, e em menos de duas horas, as 40 vagas destinadas à modalidade de Ginástica Artística para a turma de iniciação de 5 a 8 anos, foram preenchidas, em tempo recorde. O Programa gratuito é desenvolvido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com foco no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. As inscrições ocorreram no Ginásio da Universidade Estadual do Pará (UEPA).



A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a grande procura e a felicidade pelo preenchimento com certa rapidez das vagas abertas do Programa do Governo. “Estamos felizes pela grande procura dos pais para escreverem as suas crianças no Talentos Esportivos, sabemos que a ginástica artística está em alta no Pará e no Brasil, após a excelente participação das nossas ginásticas nas olimpíadas de Paris, que contou com a paraense Andreza Lima, revelada no Programa, entre as convocadas. As inscrições iniciaram às 14h e em menos de duas horas já não tinha mais vagas. Em breve teremos atletas saindo daqui para brilhar pelo mundo a fora”, disse a secretária.



As aulas acontecem no ginásio de Ginástica Olímpica da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém. O ginásio foi reestruturado e equipado para receber melhor os atletas, com aulas ministradas pelo professor, Ulisses Lima.

VEJA MAIS

O Talentos Esportivos é um programa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), visa contribuir para o desenvolvimento do esporte no estado do Pará, evidenciando a integração social, a promoção da saúde, desenvolvimento da cidadania de crianças, adolescente, jovens e adultos, bem como envolver por meio de aulas gratuitas. O programa atende crianças a partir de 5 anos.

As aulas são realizadas no Campus III, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Belém, nos quais contemplam as necessidades do esporte de rendimento e de participação educacional.

O programa é realizado em parceria com a UEPA, que cede o espaço para as aulas, e com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que por meio de cooperação técnica, possui professores atuando nas atividades ofertadas. O programa funciona de segunda a sexta, na Uepa, das 14h às 16h, para a turma de iniciação, de 16h às 20h para as turmas de pré-equipe e a equipe de treinamento.