Arena Gamer do Mangueirão promove colônia de férias gratuita até janeiro; saiba como participar

Para levar diversão gratuita e aproximar mais pessoas do mundo dos esportes eletrônicos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), vai realizar a primeira colônia de férias da Arena Gamer do Novo Mangueirão, em Belém. O evento será realizado de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, com uma programação especial voltada para o público.

Arena Gamer do Novo Mangueirão (Foto: Jessé Lima | Ascom Seel)

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, a ideia é oferecer uma experiência acessível a todos. “Preparamos uma dinâmica especial para que todos possam conhecer a estrutura, aprendam a jogar os inúmeros jogos disponíveis e também possam entender como funciona uma dinâmica de competições em uma Arena Gamer”, destacou.

Durante a colônia de férias, o espaço estará aberto tanto para quem quer aprender a jogar quanto para grupos de jogadores. Serão mais de 10 jogos disponíveis, incluindo títulos como Valorant, Efootball, Roblox, Counter-Strike (CS), League of Legends (LOL) e jogos clássicos de fliperama. A programação também inclui uma oficina que ensina os participantes a usar os equipamentos e a vivenciar a rotina de um jogador profissional de esportes eletrônicos.

Espaço inovador

Inaugurada em junho de 2024, a Arena Gamer do Novo Mangueirão, localizada no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, é a primeira do gênero no Norte do Brasil. Desde sua abertura, o espaço já recebeu mais de 500 visitantes.

A Arena é totalmente climatizada e pode acomodar até 18 jogadores e 30 espectadores. Conta com tecnologia de ponta, como monitores de 144Hz, periféricos de alta performance, dois fliperamas, internet de fibra óptica dedicada e cadeiras gamer profissionais, garantindo conforto e uma experiência de alto nível. Há ainda um lounge para descanso e um pequeno estúdio de transmissão para as competições realizadas no local.

Como participar

A Arena Gamer funciona de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã (9h às 12h) e da tarde (14h às 17h). Para participar, é necessário agendar pelo e-mail arenagamermangueirao@seel.pa.gov.br, informando a quantidade de participantes, a data e o horário desejados.

Para competições e treinos, o e-mail deve incluir também o número de integrantes dos grupos participantes. Menores de idade só poderão acessar o espaço acompanhados por pais ou responsáveis.