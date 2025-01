Governo do Pará, por meio da Seel lança edital do programa Bolsa Talento, ano-base 2023

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) lançou na última quinta-feira (02), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital 001/2024 do programa Bolsa Talento – Ano-base 2023, destinado a atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras, que tiveram resultados expressivos em competição estadual, nacional e internacional, em 2023. O edital está disponível no site da Seel, e o processo de cadastramento será feito até o dia 31 de janeiro.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a importância do programa Bolsa Talento, na vida dos atletas paraenses. “É um programa muito importante do Governo do Pará, por meio da Seel, que estimula esses jovens atletas, a estarem em grandes competições. Esses valores que são disponibilizados, servem para eles se manterem no esporte, na compra de material esportivo, suplementação alimentar e até mesmo na ajuda dentro de casa”, disse a secretária em exercício.

FASE DO PROGRAMA

A primeira fase do Bolsa Talento, inicia com o cadastramento das entidades esportivas, apresentação de documentos, indicação de eventos válidos para a concessão do programa, por meio do formulário eletrônico, disponibilizado no site da Seel. Após a entrega da documentação, passará por uma análise da Secretaria.

A segunda fase é destinada às entidades que foram classificadas pela análise dos documentos pela Seel, com isso poderão indicar os esportistas de suas entidades para contemplação do benefício.

Ao todo, 39 modalidades podem indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias que estejam em plena atividade. O beneficiado receberão 12 parcelas, conforme a categoria, sendo R$ 750,42 para a estadual, R$ 1.125,63 para nacional e 900,49 para técnicos. O último edital contemplou 71 atletas, sendo 28 nomes na categoria Nacional, 38 na Estadual e 5 técnicos.

O QUE É O PROGRAMA BOLSA TALENTO?

O Programa Bolsa Talento foi criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008, como forma de estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico dos atletas.

QUEM PODE PARTICIPAR?

De maneira geral, atletas e técnicos praticantes das 39 modalidades constantes do anexo da Lei do Bolsa Talento, que se encontrem registrados na Entidade Paraense de Administração da sua modalidade esportiva, seja Federação ou Associação, como também na Confederação Nacional da mesma, e que atendam aos requisitos dispostos em lei.

COMO PLEITEAR E FAZER PARTE DO PROGRAMA BOLSA TALENTO?



Primeiro, é preciso ter alcançado resultados esportivos conforme as colocações e competições estipuladas pela Lei do Programa e pelo Edital do Ano Base a que se refira a edição, bem como estar em plena atividade esportiva.



Em segundo lugar, é preciso ser indicado pela Federação Esportiva de sua modalidade, a qual, via Edital de chamamento público, precisa estar cadastrada e apta a indicar seus pleiteantes a concorrerem às bolsas de incentivo financeiro ofertadas pelo programa.



Por último, para ser selecionado, destaque-se que não há quantidade de bolsas pré-definidas por modalidade, variando esta conforme o número total de pleiteantes indicados por todas as modalidades, a previsão orçamentária para o programa e, como destacado acima, os critérios técnicos preferenciais de seleção estipulados na Lei 7.119 e no edital da respectiva edição.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES



Embora o objetivo do Programa Bolsa Talento seja apoiar os esportistas em geral, é preciso, todavia, que as entidades de administração do desporto estejam formalmente constituídas e em dia com a documentação exigida pelo programa, já que são as mesmas, primeiramente, as maiores interessadas no desenvolvimento das modalidades sob suas responsabilidades, a quem legalmente compete organizar calendários e competições oficiais.

REUNIÃO

Na manhã desta terça-feira (07), às 9h, no Auditório do Mangueirão, vai ocorrer a reunião de esclarecimento sobre o lançamento do edital do programa Bolsa Talento ano-base 2023, para representantes de entidades esportivas.

SERVIÇO

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a comissão de avaliação pelo telefone (91) 98538-5560 ou pelo e-mail bolsatalento2024@gmail.com

Confira o edital no link: http://www.seel.pa.gov.br/content/bolsa-talento