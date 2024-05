Seel e Ufra firmam parceria que vai ajudar na alimentação de animais da universidade

No início deste ano, a Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) firmaram uma parceria em Belém, para que o gramado cortado do estádio Olímpico do Pará fosse destinado para a alimentação dos animais da universidade.

A parceria consiste na doação da grama do Mangueirão para a universidade. A grama, que antes era descartada, agora serve como fonte de alimentação para bovinos, bubalinos e os demais animais que fazem parte da fauna do local.

A grama é cortada semanalmente de forma natural e é recolhida em sacos para que os representantes da Ufra possam buscar. Aproximadamente 60 Kg de grama são cortados diariamente, totalizando cerca de 70 sacas por semana.

O diretor do estádio, Maurício Bororó, recebeu um dos dirigentes da Ufra para falar sobre essa parceria. Na reunião foi exposta a dificuldade que a universidade vinha enfrentando em alimentar os animais do setor de veterinária. Após o encontro, o pedido foi repassado para o secretário da Seel, Cássio Andrade, que prontamente atendeu o pedido e afirmou o acordo entre as partes.

VEJA MAIS:

O médico veterinário residente da UFRA, Ivan Gomes Ferreira, falou sobre a importância dessa parceria e ainda explicou que nesse período as forragem que são utilizadas para a alimentação desses animais ficam escassas.

"A gente tá passando por um período de baixa oferta de forragem, então essa grama é de importância muito grande para a alimentação desses animais. E é uma grama que seria desperdiçada, mas o Mangueirão nos faz essa doação, e nós agradecemos fortemente”, explicou o médico Ivan Gomes.

Segundo o engenheiro agrônomo do Mangueirão, Raimundo Mesquita, a grama precisa ser natural para que não haja danos à saúde dos animais que forem consumir.

“Antes de começarmos a fazer alguma adubação, a grama vai pura, justamente para os animais não terem problema com alguma doença”, disse o engenheiro Raimundo Mesquita.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)