Seel abre inscrições do Programa Parádesporto, com 118 vagas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), já abriu as inscrições ao Programa Parádesporto, que garante gratuitamente a jovens e futuros atletas paralímpicos a oportunidade de inclusão pelo esporte. De 18 de janeiro a 1º de fevereiro, a Seel oferece 118 vagas presenciais para novos alunos, na faixa etária de 10 a 17 anos. Os interessados podem se inscrever na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém.

O "Parádesporto" vem dando frutos ao Brasil, com atletas brilhando em competições nacionais e internacionais, e ainda convocados para as equipes nacionais de várias modalidades paralímpicas. Os treinos também começarão em 1º de fevereiro, na sede da Tuna Luso, clube parceiro do "Parádesporto".

Garantia de direitos - Segundo a secretária de Estado de Esporte e Lazer em exercício, Ana Paula Alves, “o 'Parádesporto' é um programa do Governo do Pará, por meio da Seel, que traz a inclusão, a igualdade e o respeito. Tem o intuito do meio social, contribuindo para a efetivação dos direitos e construção da cidadania do indivíduo, das pessoas com deficiência, na promoção da inclusão social e do desenvolvimento de direitos de acesso e oportunidades, de crianças, jovens e adultos em estado de vulnerabilidade ou com deficiência”.

VEJA MAIS

A Seel visa democratizar o acesso à prática do esporte por meio de ações que promovem o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com ou sem deficiência, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. As atividades abrem caminhos para inclusão social, bem-estar e igualdade de direitos e oportunidades.

O Programa Parádesporto trabalha com as seguintes modalidades: futebol de amputados, futebol PC (deficiência paralisia cerebral), voleibol sentado, tênis de quadra em cadeira de roda, tênis de mesa, badminton, taekwondo, natação, atletismo e bocha.

Mãe e filha: paratleta de natação Ana Clara e a mãe Waldelina Aguiar. (Ascom Seel)

As vagas oferecidas estão assim distribuídas:

- Deficiência visual: 18 vagas

- Deficiência física: 26 vagas

- Deficiência intelectual: 18 vagas

- Nanismo: 16 vagas

- Cadeirante: 20 vagas

- Amputados: 20 vagas

Os interessados devem apresentar, no ato de inscrição, a seguinte documentação: cópia da documentação do responsável e do paratleta, CPF, RG, laudo médico, duas fotos 3x4, comprovante de residência e atestado médico liberando o aluno para a prática esportiva. Após o preenchimento das vagas disponíveis, o professor do "Parádesporto" avaliará as habilidades dos novos alunos para definir as modalidades que serão trabalhadas.

Serviço: Inscrições ao Programa Parádesporto, na sede da Tuna Luso Brasileira - Avenida Almirante Barroso, nº 4110, Bairro do Souza.