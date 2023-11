Estrela do UFC cumpre promessa e tatua rosto de Anderson Silva

Anderson Silva está marcado, para sempre, na vida de Chael Sonnen. Antiga vítima do ”Spider”, o lutador norte-americano cumpriu uma promessa inusitada e tatuou uma foto de Anderson, no próprio braço.

O momento foi registrado nas redes sociais de Chael Sonnen. No Instagram, o astro do UFC publicou fotos da nova tatuagem com uma legenda, onde diz: “Eu sou um homem de palavra”.

Um dos principais rivais do "Spider", Sonnen foi derrotado duas vezes pelo brasileiro. Em 2010, o americano vinha dominando o combate, mas acabou sendo finalizado no quinto round, pelo UFC 117.

Dois anos depois, Anderson Silva foi mais dominante e venceu a revanche por nocaute no segundo round, pelo UFC 148.

"Anderson foi um oponente, mas também foi um parceiro. São muitas emoções, as nossas lutas foram ontem. Elas ainda me mantêm de pé, não sei se é o mesmo para ele. Foi diferente. É muito bom quando ele é generoso. Gosto muito de apertar sua mão, sorrir com ele", disse Sonnen ao MMA Fighting em entrevista recente.