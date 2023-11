Paraense Rayanne dos Santos enfrenta Talita Alencar no UFC em Las Vegas

Última campeã peso-átomo do Invicta FC, Rayanne dos Santos já tem data para fazer sua estreia no UFC. No próximo dia 9 de dezembro, na arena do UFC Apex, em Las Vegas, a paraense enfrenta a compatriota Talita Alencar, também estreante no maior evento de MMA.

Depois de perder para a gaúcha Denise Gomes no Dana White's Contender Series, em agosto de 2022, a paraense engatou uma sequência de três vitórias seguidas. Em sua última aparição pelo Invicta FC, em maio deste ano, derrotou Jillian DeCoursey para faturar o cinturão peso-átomo.

Com apenas 28 anos de idade, Rayanne que já venceu 14 das 20 lutas oficiais, passou por outras categorias do MMA e agora chega ao seu sonho de lutar pela principal categoria de artes marciais do mundo. Nas redes sociais ela contou que está pronta para mais este desafio.

“Fui chamada de última hora para fazer a minha estreia. Então vamos para cima. Estou pronta e conto com apoio de todos”, publicou a paraense.