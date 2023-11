Imagens fortes: lutador brasileiro tem orelha ‘arrancada’ em torneio russo; vídeo

A participação do brasileiro Vinícius Cruz no torneio de luta ACA 166, realizado em São Petersburgo, na Rússia, não terminou de uma forma agradável. Em embate do Grand Prix da categoria peso-meio-médio, contra o quirguiz Edil Esengulov, Cruz teve a orelha decepada por uma cotovelada do rival no quarto round.

Veja o momento (Imagens fortes):

VEJA MAIS

No mesmo momento, o árbitro interrompeu a luta, já que o local onde o brasileiro sofreu o golpe sangrava muito. Médicos foram chamados ao ringue e ao avaliar o estado de Cruz, ordenaram que a luta fosse interrompida.

Com isso, o brasileiro foi eliminado do GP, mesmo inconformado com a decisão dos médicos. Um membro da sua equipe chegou a pedir que Cruz falasse que queria continuar, no entanto, as ordens dos médicos foram seguidas.

O brasileiro de 34 anos é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e possui um cartel profissional com 12 vitórias, seis derrotas e um empate.