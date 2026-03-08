UFC 326: Charles do Bronx vence por decisão unânime e é o novo campeão dos peso leve

Charles do Bronx Oliveira é, mais uma vez, campeão da principal entidade de MMA do mundo. No UFC 326, realizado neste sábado, em Las Vegas, o brasileiro superou Max Holloway no reencontro entre os dois após uma década e derrotou o adversário americano por decisão unânime dos juízes.

Assim como a decisão dos árbitros, Do Bronx foi unânime e dominou os cinco rounds do confronto. Ora na trocação em pé, ora levando a luta para o chão. Por mais que não tenha conseguido levar vantagem, Holloway foi eficaz em segurar as investidas do brasileiro. No fim das contas, melhor para o paulista de 36 anos.

Do Bronx leva o cinturão dos peso leve e também o título simbólico dos BMF, que numa tradução livre significa o mais casca grossa. Sua última vez chegando ao topo do UFC foi em 2021, quando derrotou Michael Chandler no UFC 262. Charles defendeu o título com êxito nas edições 262 e 274, tendo perdido o trono para Islam Makhachev em outubro de 2022. Em 2025, chegou a disputar novamente o título, mas caiu diante Ilia Topuria.

Outro brasileiro que subiu ao octógono pelo card principal foi Caio Borralho. Ele enfrentou o neerlandês Reinier de Ridder pelo peso médio no co-main event da noite. O maranhense levou a melhor também por decisão unânime dos juízes e deu mais um passo em direção ao título da categoria. Depois da vitória, ele desafiou Dricus du Plessis mirando justamente uma disputa por cinturão.

O card principal ainda guardou espaço para o encontro de dois brasileiros. O rondoniense Gregory Rodrigues derrotou Brunno The Hulk Ferreira por nocaute no 1° round.

No card preliminar, Rafael Tobias foi derrotado por Diyar Nurgozhay por decisão unânime, enquanto Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez por nocaute no 1° round na luta que abriu os trabalhos da noite.

Confira o resultado de todas as lutas do UFC 326:

Card Principal Charles Oliveira venceu Max Holloway por decisão unânime; Caio Borralho venceu Reinier de Ridder por decisão unânime; Raul Rosas Jr. venceu Rob Font por decisão unânime; Drew Dober venceu Michael Johnson por nocaute no 2° round; Gregory Rodrigues venceu Brunno Ferreira por nocaute no 1° round.

Card Preliminar

Cody Garbrandt venceu Xiao Long por decisão unânime; Donte Johnson venceu Cody Brundage por decisão dividida; Alberto Montes venceu Ricky Turcios por finalização no 2° round; Nyamjargal Tumendemberel venceu Cody Durden por decisão unânime; Su Mudaerji venceu Jesus Aguilar por decisão unânime; Diyar Nurgozhay venceu Rafael Tobias por decisão unânime; Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez por nocaute no 1° round.