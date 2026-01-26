Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão

Deiveson Figueiredo não conseguiu impor o seu jogo e superar o russo Umar Nurmagomedov. No último sábado (24), em Las Vegas, no primeiro evento do ano do Ultimate, o UFC 324, o paraense perdeu por decisão unânime dos juízes após três rounds de disputa. A luta foi válida pelo peso-galo (61 kg).

Com o resultado, Deiveson, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, deu um passo para trás na briga por uma chance de disputar o cinturão da categoria. O paraense, ex-campeão do peso-mosca, subiu para a divisão até 61 kg em busca do segundo título da organização em 2023. Desde então, soma quatro vitórias e três derrotas.

Vale destacar que Daico ficou 1,1 kg acima do limite da categoria e perdeu 25% da bolsa para o adversário.

VEJA MAIS

Já Umar, com a vitória, fica ainda mais perto de uma chance pelo cinturão. O segundo colocado do ranking tem uma única derrota na carreira, justamente para o ex-campeão da categoria Merab Dvalishvili, em uma disputa pelo título. Atualmente, o dono do cinturão é o russo Petr Yan. Com o triunfo sobre o paraense, Nurmagomedov soma 20 vitórias no cartel.

Combate

O duelo começou com cautela de ambos os atletas, já que a luta colocava frente a frente estilos diferentes: de um lado, o grappling; do outro, um striker nato. Umar foi quem tomou a iniciativa, conectou os primeiros golpes e logo buscou o clinch para levar o paraense ao chão, onde terminou o primeiro assalto.

No segundo round, Nurmagomedov seguiu impondo o seu jogo, aplicando golpes e demonstrando melhor leitura da luta. Deiveson até teve uma boa chance após um erro do adversário, que o levou ao chão, mas o paraense não conseguiu dominá-lo. Na reta final, Daico soltou mais golpes no rival, mas não foi o suficiente para vencer o assalto.

No terceiro round, o lutador de Soure precisava de um nocaute ou finalização, o que não aconteceu. O último assalto foi o mais morno, com Umar levando a luta para o chão e impondo amplo domínio, sem dar espaço para reação de Deiveson.

Ao fim do combate, os juízes deram vitória por decisão unânime para Umar Nurmagomedov.