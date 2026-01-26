Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes Aila Beatriz Inete 26.01.26 9h00 Paraense não conseguiu impor o seu jogo e foi derrotado (Reprodução / UFC / Instagram) Deiveson Figueiredo não conseguiu impor o seu jogo e superar o russo Umar Nurmagomedov. No último sábado (24), em Las Vegas, no primeiro evento do ano do Ultimate, o UFC 324, o paraense perdeu por decisão unânime dos juízes após três rounds de disputa. A luta foi válida pelo peso-galo (61 kg). Com o resultado, Deiveson, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, deu um passo para trás na briga por uma chance de disputar o cinturão da categoria. O paraense, ex-campeão do peso-mosca, subiu para a divisão até 61 kg em busca do segundo título da organização em 2023. Desde então, soma quatro vitórias e três derrotas. Vale destacar que Daico ficou 1,1 kg acima do limite da categoria e perdeu 25% da bolsa para o adversário. VEJA MAIS UFC 324: Gaethje vence Pimblett e conquista cinturão interino; veja resultados de brasileiros Gaethje soube administrar os momentos críticos do combate e manteve regularidade suficiente para convencer os juízes. Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro Já Umar, com a vitória, fica ainda mais perto de uma chance pelo cinturão. O segundo colocado do ranking tem uma única derrota na carreira, justamente para o ex-campeão da categoria Merab Dvalishvili, em uma disputa pelo título. Atualmente, o dono do cinturão é o russo Petr Yan. Com o triunfo sobre o paraense, Nurmagomedov soma 20 vitórias no cartel. Combate O duelo começou com cautela de ambos os atletas, já que a luta colocava frente a frente estilos diferentes: de um lado, o grappling; do outro, um striker nato. Umar foi quem tomou a iniciativa, conectou os primeiros golpes e logo buscou o clinch para levar o paraense ao chão, onde terminou o primeiro assalto. No segundo round, Nurmagomedov seguiu impondo o seu jogo, aplicando golpes e demonstrando melhor leitura da luta. Deiveson até teve uma boa chance após um erro do adversário, que o levou ao chão, mas o paraense não conseguiu dominá-lo. Na reta final, Daico soltou mais golpes no rival, mas não foi o suficiente para vencer o assalto. No terceiro round, o lutador de Soure precisava de um nocaute ou finalização, o que não aconteceu. O último assalto foi o mais morno, com Umar levando a luta para o chão e impondo amplo domínio, sem dar espaço para reação de Deiveson. Ao fim do combate, os juízes deram vitória por decisão unânime para Umar Nurmagomedov. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Não deu! Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes 26.01.26 9h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324 23.01.26 12h25 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 26.01.26 7h00