UFC 324: Gaethje vence Pimblett e conquista cinturão interino; veja resultados de brasileiros Estadão Conteúdo 25.01.26 9h38 Justin Gaethje voltou ao topo da divisão dos leves no UFC 324. Em uma luta intensa contra Paddy Pimblett neste sábado, em Las Vegas, o norte-americano venceu por decisão unânime e agora espera o retorno do campeão linear, Ilia Topuria, para lutar pela unificação do título. O card ainda teve vitória de Sean O'Malley no co-evento principal e triunfos dos brasileiros Natália Silva e Jean Silva, além da derrota de Deiveson Figueiredo. Gaethje e Pimblett protagonizaram um duelo intenso ao longo dos cinco rounds, marcado por ritmo elevado e desgaste físico evidente dos dois lados. Fiel ao seu estilo agressivo, o americano tomou a iniciativa desde os minutos iniciais e conseguiu impor maior contundência nos golpes, construindo vantagem nos assaltos intermediários. Mesmo resistindo bem à pressão e buscando alternar momentos de controle, Pimblett teve dificuldades para equilibrar o volume ofensivo do adversário. Mais experiente, Gaethje soube administrar os momentos críticos do combate e manteve regularidade suficiente para convencer os juízes. Com o resultado, Gaethje volta ao centro das atenções da categoria e aguarda agora a definição do cenário envolvendo Ilia Topuria. Já Pimblett se despede do octógono após sua primeira disputa de cinturão no UFC. O britânico resistiu bem à pressão, mas não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pelo adversário ao longo dos cinco rounds. No co-evento principal, Sean O'Malley superou Song Yadong por decisão unânime após três rounds. Com atuação segura, o ex-campeão peso-galo controlou a distância, usou bem a movimentação e venceu na pontuação. A vitória encerra uma sequência negativa do americano e o recoloca na briga pelas primeiras posições da divisão até 61 kg, reforçando sua candidatura a um novo title shot. NATÁLIA SILVA MANTÉM INVENCIBILIDADE E SE APROXIMA DO CINTURÃO Invicta no UFC, Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão unânime no peso-mosca. A brasileira soube administrar um confronto equilibrado contra a ex-campeã e ampliou sua série para oito vitórias em oito apresentações pela organização. Atual segunda colocada no ranking, Natália se consolida como forte candidata à próxima disputa de título da categoria, hoje sob posse de Valentina Shevchenko. Jean Silva levou a melhor sobre Arnold Allen por decisão unânime no peso-pena. O brasileiro controlou bem o ritmo da luta e pontuou com mais consistência ao longo dos três rounds. A vitória marca a recuperação do brasileiro após derrota anterior e pode render avanço significativo no ranking, já que Allen ocupava posição acima na lista da divisão. Atual décimo colocado, Jean tende a ganhar espaço na categoria após superar um adversário que figurava no sexto lugar. No card preliminar, Deiveson Figueiredo acabou derrotado por Umar Nurmagomedov por decisão unânime após três rounds. O russo impôs seu jogo, mesclando movimentação e quedas para neutralizar as ações do ex-campeão peso-mosca. O revés afasta Deiveson da disputa imediata pelo cinturão dos galos e amplia o momento irregular do brasileiro, que agora soma três derrotas e apenas uma vitória nas últimas quatro apresentações desde a mudança de categoria. CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC 324: CARD PRINCIPAL Justin Gaethje venceu Paddy Pimblett por decisão unânime; Sean OMalley venceu Song Yadong por decisão unânime; Walder Cortes Acosta nocauteou Derrick Lewis no segundo round; Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão unânime; Jean Silva venceu Arnold Allen por decisão unânime; CARD PRELIMINAR Umar Nurmagomedov venceu Deiveson Figueiredo por decisão unânime; Ateba Gautier venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime; Nikita Krylov nocauteou Modestas Bukauskas no terceiro round; Alex Perez nocauteou Charles Johnson no primeiro round; Josh Hokit nocauteou Denzel Freeman no primeiro round; Ty Miller nocauteou Adam Fugitt no primeiro round. 