O Liberal chevron right Esportes chevron right

UFC 324: Gaethje vence Pimblett e conquista cinturão interino; veja resultados de brasileiros

Estadão Conteúdo

Justin Gaethje voltou ao topo da divisão dos leves no UFC 324. Em uma luta intensa contra Paddy Pimblett neste sábado, em Las Vegas, o norte-americano venceu por decisão unânime e agora espera o retorno do campeão linear, Ilia Topuria, para lutar pela unificação do título. O card ainda teve vitória de Sean O'Malley no co-evento principal e triunfos dos brasileiros Natália Silva e Jean Silva, além da derrota de Deiveson Figueiredo.

Gaethje e Pimblett protagonizaram um duelo intenso ao longo dos cinco rounds, marcado por ritmo elevado e desgaste físico evidente dos dois lados. Fiel ao seu estilo agressivo, o americano tomou a iniciativa desde os minutos iniciais e conseguiu impor maior contundência nos golpes, construindo vantagem nos assaltos intermediários.

Mesmo resistindo bem à pressão e buscando alternar momentos de controle, Pimblett teve dificuldades para equilibrar o volume ofensivo do adversário. Mais experiente, Gaethje soube administrar os momentos críticos do combate e manteve regularidade suficiente para convencer os juízes.

Com o resultado, Gaethje volta ao centro das atenções da categoria e aguarda agora a definição do cenário envolvendo Ilia Topuria. Já Pimblett se despede do octógono após sua primeira disputa de cinturão no UFC. O britânico resistiu bem à pressão, mas não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pelo adversário ao longo dos cinco rounds.

No co-evento principal, Sean O'Malley superou Song Yadong por decisão unânime após três rounds. Com atuação segura, o ex-campeão peso-galo controlou a distância, usou bem a movimentação e venceu na pontuação. A vitória encerra uma sequência negativa do americano e o recoloca na briga pelas primeiras posições da divisão até 61 kg, reforçando sua candidatura a um novo title shot.

NATÁLIA SILVA MANTÉM INVENCIBILIDADE E SE APROXIMA DO CINTURÃO Invicta no UFC, Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão unânime no peso-mosca. A brasileira soube administrar um confronto equilibrado contra a ex-campeã e ampliou sua série para oito vitórias em oito apresentações pela organização.

Atual segunda colocada no ranking, Natália se consolida como forte candidata à próxima disputa de título da categoria, hoje sob posse de Valentina Shevchenko.

Jean Silva levou a melhor sobre Arnold Allen por decisão unânime no peso-pena. O brasileiro controlou bem o ritmo da luta e pontuou com mais consistência ao longo dos três rounds.

A vitória marca a recuperação do brasileiro após derrota anterior e pode render avanço significativo no ranking, já que Allen ocupava posição acima na lista da divisão. Atual décimo colocado, Jean tende a ganhar espaço na categoria após superar um adversário que figurava no sexto lugar.

No card preliminar, Deiveson Figueiredo acabou derrotado por Umar Nurmagomedov por decisão unânime após três rounds. O russo impôs seu jogo, mesclando movimentação e quedas para neutralizar as ações do ex-campeão peso-mosca.

O revés afasta Deiveson da disputa imediata pelo cinturão dos galos e amplia o momento irregular do brasileiro, que agora soma três derrotas e apenas uma vitória nas últimas quatro apresentações desde a mudança de categoria.

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC 324:

CARD PRINCIPAL Justin Gaethje venceu Paddy Pimblett por decisão unânime; Sean OMalley venceu Song Yadong por decisão unânime; Walder Cortes Acosta nocauteou Derrick Lewis no segundo round; Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão unânime; Jean Silva venceu Arnold Allen por decisão unânime;

CARD PRELIMINAR Umar Nurmagomedov venceu Deiveson Figueiredo por decisão unânime; Ateba Gautier venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime; Nikita Krylov nocauteou Modestas Bukauskas no terceiro round; Alex Perez nocauteou Charles Johnson no primeiro round; Josh Hokit nocauteou Denzel Freeman no primeiro round; Ty Miller nocauteou Adam Fugitt no primeiro round.

