No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Quando Remo ou Paysandu jogam, toda a cidade entra no clima, seja por conta dos torcedores na expectativa pelo jogo ou pelos rivais que torcem contra o time. Nesta quinta-feira (12), o Leão Azul entra em campo para enfrentar o Fluminense, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão, e, no Ver-o-Peso, os azulinos já estão ansiosos para a partida.

"A expectativa é que o Remo faça um bom jogo hoje", projetou o feirante e torcedor do Leão Azul, Sebastião Cerejo, de 60 anos, conhecido como Tião do Leão.

"O Fluminense é um time bom, e está sendo um dos melhores times do Brasil. Se o Remo não souber jogar bola hoje, vai pegar 'peia'. Então vamos jogar com raça e determinação", analisou o torcedor.

VEJA MAIS

O Remo encara o Flu dias após perder o título do Campeonato Paraense para o maior rival, o Paysandu. Apesar disso, Sebastião acredita que isso não vai afetar o time e projeta um placar de 2 a 0 para o Leão Azul.

"É outra competição. Aquilo foi estadual, agora é Brasileirão. É outro tipo de jogo", destacou o torcedor.

Quem também vive a expectativa para o duelo é o feirante Marcelo dos Anjos, de 51 anos. O torcedor azulino também acredita que a primeira vitória da equipe na competição virá contra o tricolor carioca nesta quinta-feira.

Torcedores projetam duelo contra o Flu (Igor Mota / O Liberal)

"O Remo perdeu o Campeonato Paraense para o seu maior rival, contra eles a gente teve essa dificuldade, mas a gente vai jogar bem hoje. Se Deus quiser, vai ganhar de 2 a 0, um gol do Nico Ferreira e outro do Diego Hernandes", afirmou o torcedor.

O jogo entre Remo e Fluminense desta quinta-feira ocorre cerca de 40 anos após a última partida entre as equipes na competição. O último confronto entre os times foi em 1986 e terminou empatado por 1 a 1.

Cenário

O Flu também perdeu o estadual para o Flamengo no último fim de semana. No entanto, no Brasileirão, a equipe carioca está bem, com situação na tabela melhor que a do Remo. O time ocupa a quinta posição, com sete pontos, enquanto o Leão é o 16º, com três. Apesar do bom momento, o rival não assusta os azulinos.

"O desempenho do Fluminense não me preocupa, porque a gente também tem um bom desempenho dentro de casa. Então o Remo vai para cima. A tendência é ganhar hoje e arrebentar com eles todos", destacou Marcelo, que vai ao estádio torcer pelo time azulino.

Agenda

A partida entre Remo e Fluminense ocorre a partir das 19h, no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.