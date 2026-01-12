Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston Aila Beatriz Inete 12.01.26 9h47 Paraense se destacou em 2025 na organização (Reprodução / UFC) Um dos grandes destaques do UFC em 2025, o paraense Melquizael "Melk" Costa já tem data para voltar ao octógono: 21 de fevereiro. O lutador de 29 anos, que vem de cinco vitórias seguidas, vai encarar o estadunidense Dan Ice, em duelo válido pelo peso-pena (até 66 kg) da organização. O combate será em Houston, nos Estados Unidos. A luta ocorre dois meses após o último compromisso do paraense no UFC, que foi no dia 13 de dezembro, contra o francês Morgan Charrière, quando venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A vitória marcou a quinta seguida de Melk, sendo quatro apenas em 2025. Assim, o paraense de Porto de Moz, no interior do Pará, fechou o ano com um cartel de 25 triunfos e sete derrotas. VEJA MAIS Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) Adversário Agora, o compromisso de Dálmata, como é conhecido, será contra um top 15 do ranking. Dan Ice é o 14º colocado da categoria até 66 kg. Com isso, um triunfo sobre o estadunidense pode colocá-lo na lista dos melhores da divisão. Ice está na sua oitava temporada no UFC. O lutador de 34 anos entrou na organização em 2018, após passagem pelo Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White, para revelar atletas. Desde então, foram 20 lutas, sendo 11 vitórias e nove derrotas. O estadunidense vem de derrota. Em julho de 2025, Ice perdeu para o brasileiro Patricio Freire por decisão dos juízes. Na carreira, Dan tem 19 vitórias e 10 derrotas. Evento Além de Melk, o evento também terá o paraense Michel Pereira, conhecido como Paraense Voltador, que está em má fase, com três derrotas seguidas. Na categoria dos médios (até 84 kg), o lutador encara Zachary Reese. O card também conta com o brasileiro Carlos Leal, do meio-médio (até 77 kg), contra Chidi Njokauni. O UFC de Houston será liderado pelo ex-campeão dos médios Sean Strickland e Anthony Hernandez. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma ufc luta melk costa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston 12.01.26 9h47 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 12.01.26 7h30 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 MAIS ESPORTES Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho A capital paraense receberá atletas de 9 a 11 anos no mês de outubro deste ano 08.01.26 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 12.01.26 7h30 NÃO DEU Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha O Palmeiras dominou a partida, mas só construiu a vitória no segundo tempo 11.01.26 14h29