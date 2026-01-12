Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC

Um dos grandes destaques do UFC em 2025, o paraense Melquizael "Melk" Costa já tem data para voltar ao octógono: 21 de fevereiro. O lutador de 29 anos, que vem de cinco vitórias seguidas, vai encarar o estadunidense Dan Ice, em duelo válido pelo peso-pena (até 66 kg) da organização. O combate será em Houston, nos Estados Unidos.

A luta ocorre dois meses após o último compromisso do paraense no UFC, que foi no dia 13 de dezembro, contra o francês Morgan Charrière, quando venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round.

A vitória marcou a quinta seguida de Melk, sendo quatro apenas em 2025. Assim, o paraense de Porto de Moz, no interior do Pará, fechou o ano com um cartel de 25 triunfos e sete derrotas.

Adversário

Agora, o compromisso de Dálmata, como é conhecido, será contra um top 15 do ranking. Dan Ice é o 14º colocado da categoria até 66 kg. Com isso, um triunfo sobre o estadunidense pode colocá-lo na lista dos melhores da divisão.

Ice está na sua oitava temporada no UFC. O lutador de 34 anos entrou na organização em 2018, após passagem pelo Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White, para revelar atletas. Desde então, foram 20 lutas, sendo 11 vitórias e nove derrotas.

O estadunidense vem de derrota. Em julho de 2025, Ice perdeu para o brasileiro Patricio Freire por decisão dos juízes. Na carreira, Dan tem 19 vitórias e 10 derrotas.

Evento

Além de Melk, o evento também terá o paraense Michel Pereira, conhecido como Paraense Voltador, que está em má fase, com três derrotas seguidas. Na categoria dos médios (até 84 kg), o lutador encara Zachary Reese. O card também conta com o brasileiro Carlos Leal, do meio-médio (até 77 kg), contra Chidi Njokauni.

O UFC de Houston será liderado pelo ex-campeão dos médios Sean Strickland e Anthony Hernandez.