Belém terá o primeiro ginásio paralímpico do Norte; saiba detalhes Espaço será erguido no Complexo do Mangueirão, em Belém, com investimento superior a R$ 5,2 milhões O Liberal 26.02.26 14h16 Ginásio vai permitir treinos de várias modalidades paralímpicas (Thiago Gomes / O Liberal) O Governo do Pará anunciou, nesta quinta-feira (26), a construção do primeiro Ginásio Poliesportivo Paralímpico da Região Norte do Brasil. O equipamento será instalado no entorno do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. A nova estrutura será construída na área do estacionamento do Mangueirão, reforçando o complexo como centro esportivo estadual. O lançamento do projeto ocorreu no Parque da Cidade. Belém terá um complexo esportivo, composto pelo Estádio Mangueirão, o Ginásio Guilherme Paraense (Mangueirinho), quadras poliesportivas ao lado do Mangueirão e além do novo Ginásio Poliesportivo Paralímpico. Novo ginásio terá estrutura adaptada O Ginásio Poliesportivo Paralímpico contará com quadra coberta de 40 metros por 22 metros, arquibancadas nas duas laterais, vestiários adaptados, banheiros masculino e feminino, ambulatório e acessibilidade completa. O espaço permitirá a prática de diferentes modalidades paralímpicas, como: Basquete em cadeira de rodas, vôlei adaptado, bocha, futebol de 5 e de 7, além de badminton, em uma área total de equipamento 3.048,27 metros quadrados. Investimento supera R$ 5,2 milhões O investimento previsto é de R$ 5.201.332,26. Desse total, R$ 4.775.000,00 são oriundos de repasse federal, por meio do Ministério do Esporte, via Caixa Econômica Federal. A contrapartida do Governo do Estado será de R$ 426.332,26. Reconhecimento aos atletas Janete Braga, mãe da atleta paralímpica Emanuelly Braga, afirmou que a iniciativa amplia o reconhecimento ao esporte paralímpico no Estado. "O reconhecimento e os investimentos voltados ao esporte paralímpico representam um avanço significativo, garantindo mais oportunidades, estrutura e valorização para os atletas que tanto se dedicam e superam desafios diariamente. Não apenas fortalecem o desempenho esportivo, mas também promovem inclusão, respeito e igualdade", disse.