Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses

Torcedores de futebol são apaixonados por natureza, e quando um time do coração vem de longe a paixão parece multiplicar. É o caso da torcida paraense do Flamengo, que está criando altas expectativas para o jogo contra o Sampaio Corrêa-RJ, pelo Campeonato Carioca, que será realizado em Belém no próximo dia 31 de janeiro, no Estádio do Mangueirão.

Um desses torcedores apaixonados é Rodrigo Braga, que esteve presente na última partida do rubro-negro em solo paraense, em 2013, contra o Clube do Remo, e não quer perder a nova visita do time do coração.

“A última vez que o Flamengo veio jogar em Belém foi em 2013 e eu estive lá. Para mim, que sou fanático, é incrível, e é um fanatismo que vem de pai para filho, trazendo para o meu filho agora. Então tenho boas expectativas. A última vez que vi o Flamengo foi em 2018 lá no Rio e ver o Flamengo aqui em Belém depois de onze anos, a gente cria boas expectativas”, disse.

E ele já garantiu os ingressos da família toda para ver o time do coração, e espera que eles consigam ver os principais ídolos na equipe rubro-negra: Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o uruguaio Arrascaeta. “Já comprei os ingressos, quando lançou comprei logo o meu, do meu pai, da família inteira que vem aí. Tenho o meu gosto particular pelo Gabigol, mas o Arrascaeta, eu acredito que é o coração do time ali, eu espero que ele não saia tão cedo do Mengão, nossa válvula de escape”, afirmou.

O fascínio pelo camisa 10 do Flamengo é tão grande que Rodrigo batizou o filho de Gabriel, em homenagem ao jogador, apesar de contrariar o que a esposa do torcedor acredita. “Olha, depois de 2019, quando o Gabigol fez aqueles dois gols na final contra o River Plate, eu guardei para mim mesmo que o nome do meu filho ia ser Gabriel. Graças a Deus, em 2022, o meu filho nasceu, a mãe dele leva para parte bíblica, mas para mim, ela pode até ficar chateada, mas para mim o Gabriel veio graças ao Gabigol”, brinca.

E a expectativa não é só para ver os ídolos de perto, mas para ver o Flamengo iniciar o ano com o pé direito, com uma vitória, para alcançar os títulos que a equipe não conquistou em 2023.

“Acredito que passamos 2023 com uma falta de planejamento. Então, foi um ano atípico, que deu tudo errado para o Flamengo, e penso eu que 2024 o Flamengo está fazendo diferente com o planejamento, já entrando o ano com o técnico Tite, que é experiente. Espero que com o planejamento correto a gente consiga fazer uma boa temporada e almejar os títulos que torcedor Flamenguista tanto merece”, contou.

E para iniciar um ano vitorioso, a equipe rubro-negra precisa de gols na partida, e Rodrigo já tem suas apostas para quem marcará a favor do Mengão. “Espero vários gols. Acredito que o Mangueirão estará lotado, a torcida estará querendo, pedindo festa, então acredito que tenham dois gols do Pedro, um do Arrascaeta e um do Léo Pereira, de cabeça”, palpitou.