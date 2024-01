Jogo do Flamengo em Belém pode bater recorde de público do novo Mangueirão; entenda

O novo Mangueirão poderá ter recorde de público já no primeiro mês de 2024. Caso sejam mantidas as parciais divulgadas, a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, poderá levar ao Olímpico do Pará um público superior a 50 mil pessoas. Em pouco mais de 36 horas após a abertura das vendas, 35 mil ingressos já foram vendidos.

Faltam, portanto, apenas 15 mil entradas para que o recorde de público do novo Mangueirão seja batido. Caso seja mantido o mesmo ritmo de vendas, esse número pode ser alcançado já neste final de semana.

Desde a reinauguração oficial do Mangueirão, em abril do ano passado, o estádio teve jogos de grande apelo. Clássicos Re-Pa, Seleção Brasileira e definição do acesso à Série B do Paysandu estão entre as partidas que deram “casa cheia”.

Até o momento, o recorde de público do novo Mangueirão foi registrado na partida entre Paysandu e Amazonas, pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C do ano passado. Na ocasião, o estádio recebeu 49.807 pessoas.

Antes disso, outro jogo do Paysandu detinha o recorde de público. Duas semanas antes, o Papão colocou 49.777 torcedores no estádio na partida contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular.

Além das partidas do Paysandu, outros dois jogos tiveram público superior a 40 mil pessoas no Mangueirão. O primeiro deles foi a partida entre Brasil e Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que contou com 48.183 pessoas nas arquibancadas. Além disso, o jogo entre Remo e Corinthians, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, levou ao estádio 42.599 torcedores.

Ingressos para o jogo do Flamengo

Neste primeiro estágio, os bilhetes poderão ser adquiridos pela modalidade online, pelo site Ingresso SA. Em breve, serão disponibilizados também quatro pontos de venda presenciais da Região Metropolitana de Belém: as lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Pátio Belém e Boulevard; e nos Classificados de O Liberal no subsolo do shopping Boulevard. A data de início da venda presencial ainda não foi anunciada.

As entradas de arquibancada (inteira) custa R$ 200,00, enquanto os bilhetes de cadeira (inteira) são por R$ 400,00. No entanto, a população terá a possibilidade de adquirir entradas solidárias. Com a doação de um quilo de alimento não perecível, os bilhetes serão vendidos pela metade do preço, custando R$ 100,00 para as arquibancadas e R$ 200,00 para as cadeiras. Essa modalidade é válida para qualquer pessoa.