Lucro da CBF com jogo da seleção brasileira em Belém é maior do que em partidas no exterior; veja

A simpatia distribuída pelo presidente da CBF em Belém se mostrou uma grata retribuição ao que a seleção brasileira recebeu na capital paraense por ocasião do jogo contra a Bolívia, no último dia 8, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No total, a entidade arrecadou mais de R$ 10 milhões, apenas com a bilheteria do Mangueirão, abrindo alas para uma série de jogos que o Brasil deve realizar em solo nacional.

Até o ano passado, todos os jogos (e os direitos) estavam nas mãos de uma empresa licitada que comercializava os direitos de transmissão e publicidades estáticas. Este ano a coisa mudou e a CBF decidiu não renovar, vislumbrando uma vantajosa oportunidade de negócios, ainda que o contrato previsse o pagamento de US$ 1,5 milhão (quase R$ 7,5 milhões na cotação atual) por partida a confederação. Ao todo, o Mangueirão recebeu um público de 48.183 pessoas, revertido em um lucro exato de R$ 10.887.550,00.

No mesmo período de 2022, a seleção brasileira quase não jogou no Brasil, excluindo os jogos das eliminatórias. Todavia, a partida em Belém reforçou à CBF a necessidade de trazer a seleção para perto do povo, fato admitido pelo próprio presidente Ednaldo Rodrigues, que pessoalmente elogiou o Mangueirão e disse que mais jogos importantes poderão ser realizados na praça esportiva paraense.