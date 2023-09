CBF divulga bastidores do jogo da Seleção em Belém com gritos de Fernando Diniz; vídeo

A goleada de 5 a 1 aplicada na Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo ainda reverbera na alma do torcedor paraense, que guarda com carinho a semana mágica vivida ao lado dos melhores jogadores do país. Neste domingo, a CBF deu um último "brinde" relacionado ao jogo, ao divulgar um vídeo com os bastidores da partida. Entre outros momentos, o vídeo mostra o elenco no vestiário, antes da bola rolar, sendo motivado "aos gritos" pelo técnico Fernando Diniz.

Esbravejando palavras de incentivo ele orienta os seus comandados a não darem espaço para a Bolívia. "Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirarem. Circula a bola e vai com sede, de uma forma que os caras vão falar “c... é assim que o Brasil é”", diz. Em outros trechos ele literalmente grita para todos que estão em volta. "E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são o herói de muita gente. Então encara isso. E aí pode ter alegria pra c... que vai dar bom.", completou.

