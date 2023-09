Neymar 'quebra protocolo' e fala com torcedores em despedida da Seleção Brasileira de Belém

A Seleção Brasileira já está em Lima, no Peru, para encarar a seleção peruana na próxima terça-feira (12). Mas, antes disso, a despedida do público paraense foi bastante calorosa e contou com uma pequena "quebra de protocolo": o atacante Neymar foi para a galera antes de entrar no ônibus da delegação da CBF, na saída do hotel aonde a equipe ficou hospedada no bairro de Nazaré. A multidão que estava no entorno foi ao delírio com o camisa 10 do Brasil.

A Seleção Brasileira venceu a Bolívia na última sexta-feira (8) por 5 a 1, jogando no Mangueirão, em Belém. Neymar fez dois gols.

Foi a estreia da equipe canarinho as Eliminatórias Sul-americanadas para a Copa do Mundo de 2026, que já lidera a competição. O próximo compromisso do Brasil nesta data FIFA será contra o Peru, terça-feira (12), no Estádio Nacional de Lima. A partida começa às 23h.

Atacante foi até o público antes de entrar no ônibus da Seleção (Vitor Silva/CBF)