Menino de 12 anos vai escondido para o jogo do Brasil, no Mangueirão, e tira foto com Richarlison

Aproveitando que os pais não estavam em casa, Hewerton, de 12 anos, foi escondido para o estádio Mangueirão, na tentativa de realizar um sonho. Ele conseguiu e ainda tirou uma foto com o atacante Richarlison. As informações são do ge.globo.

Na sexta-feira (8), à noite, a Seleção Brasileira ganhou da Bolívia por 5 a 1. A conversa de Hewerton com o pai pelo Whatsapp viralizou nas redes sociais: “Pai, eu fui para o jogo da Seleção. Pode me bater. Eu tirei foto com Richarlison. É meu sonho, realizei”.

Hewerton pediu a um senhor para o acompanhar para dentro do estádio e assistiu ao jogo no setor da cadeira. À reportagem do ge, o pai do menino, Helton Lobo, contou que ficou preocupado, porém feliz pelo filho. “Na hora não acreditei. Em seguida ele me mandou as fotos e a ficha caiu”, contou Helton em tom humorado. “Fiquei preocupado. Mas, ao mesmo tempo, feliz que ele teve essa atitude. Não demonstrei felicidade pela conversa pra não ser contrariado. Fiquei tranquilo porque ele disse que já estava em casa”, completou.

Ao ser perguntado se tinha deixado o filho de castigo, Helton respondeu: “Ele já está na rua jogando futebol”. Helton contou que tentou comprar ingressos para levar o filho. Mas, quando abriu as vendas, ele não tinha o valor. Quando conseguiu o dinheiro, já não havia mais ingresso disponível.