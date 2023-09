Torcedores lotam Aeroporto Internacional de Belém para se despedir da Seleção Brasileira

Dezenas de torcedores lotaram o Aeroporto Internacional de Belém, na tarde deste sábado (9), para se despedir da Seleção Brasileira. Na noite de sexta-feira (8), o time comandado pelo técnico Fernando Diniz venceu a Bolívia por 5x1, no estádio Mangueirão, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar do grande número de torcedores no aeroporto não houve incidentes. Jogadores e comissão técnica chegaram divididos em dois ônibus e entraram por um portão pela lateral do aeroporto. Depois que os ônibus passaram por esse portão, os torcedores correram para a parte de cima do aeroporto. E, pela vidraça de um restaurante, tentaram ver os jogadores se deslocando para os portões de embarque. Era o único local disponível para eles tentaram acompanhar, à distância, os atletas.

Entre os torcedores havia muitas crianças e adolescentes que tentaram conseguir autógrafos dos atletas, o que, porém, não foi possível porque não conseguiram contato com os jogadores. Havia torcedores com cartazes demonstrando carinho por Neymar, Richarlison e Ederson.

Muitas dessas pessoas acompanharam a seleção desde que a equipe chegou em Belém, no começo desta semana. A seleção viajou para Lima, capital do Peru, onde enfrenta o time da casa no próximo dia 12, pela segunda rodada das Eliminatórias. A partida, que será disputada no Estádio Nacional, está marcada para ocorrer às 23h (horário de Brasília). A Polícia Militar acompanhou toda a movimentação e garantiu a segurança do lado de fora do aeroporto.