Fernando Diniz faz balanço positivo sobre o desempenho da seleção brasileira diante da Bolívia

A vitória por 5 a 1 diante da Bolívia teve um sabor especial para Fernando Diniz. Foi a estreia dele no comando técnico da seleção brasileira, que desempenhou, de acordo com sua análise, um futebol coerente com a proposta de jogo pensada para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em linhas gerais, Diniz aprovou o estilo de jogo e agradeceu o calor da torcida, que fez uma festa memorável no Mangueirão.

"Eu agradeço imensamente tudo o que o povo do Pará fez pela seleção, também ao governador, que deixou o campo em condições, mas especialmente ao povo, o futebol é feito disso, conexão com o torcedor. Espero que hoje seja o início de uma conexão cada vez mais forte. O torcedor gosta de ir ao estádio ou ver pela televisão".

Assista à coletiva de Fernando Diniz na íntegra:

Individualmente, Neymar foi o mais questionado, sobretudo pelo futebol apresentado e pelos dois gols, que o colocaram na condição de maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, ultrapassando Pelé. "Para quem não sabia o que ele veio fazer, ele fez isso. Se divertiu, quebrou regras, mostrou que está afim. É um ídolo muito gigante, e se vê pela reação do grupo. As pessoas tem que saber reconhecer e aceitar. Ele é natural, desperta simpatia dos torcedores. Isso é muito bom. Tenho convicção que isso é só o começo e sei que ele terá um futuro brilhante a partir de agora".

Uma das características centrais do time foi a posse de bola e a articulação variável das jogadas, com atletas alternando posição, que, segundo ele, é uma característica de seu trabalho. "Eu não sou um treinador muito preso à posição do jogador. Dou muita liberdade e faço as mudanças que achar necessárias. O Lodi, Rodrygo, Danilo, jogaram por dentro, por fora. Essa mobilidade é uma característica do meu trabalho. Em alguns momentos tento aproveitar jogadores que não são daquela origem, para que nos jogos eles melhorem fazendo outra função", conta,

Outro jogador questionado foi Richarlison, que acabou substituído no segundo tempo, depois de uma apresentação apática. "Uma coisa que gosto de fazer é estar no lugar certo para fazer isso. A torcida acolheu ele, mostrou carinho. O Richarlyson desperta isso no torcedor. A gente vai fazer de tudo para que ele mantenha a tranquilidade. O futebol dele é grandioso e a bola dele vai entrar mais cedo ou mais tarde", ressalta.

Para os próximos desafios, o treinador pretende corrigir alguns erros e fazer ajustes táticos para evitar o desperdício de gols e alguns "sustos", como ocorreu no gol boliviano. "Tivemos o gol e mais um lance. Com 4 a 0, festa da torcida, as vezes a gente acha que jogamos contra um adversário fraco. Eles tem mérito. É um adversário que merece respeito. Acho que temos erros a corrigir, e vamos tomar esse gol como uma lição, para não repetir nos próximos jogos", encerra.