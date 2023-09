Neymar ultrapassa Pelé e se torna o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira; vídeo

A última vez que a Seleção Brasileira esteve na capital paraense, em 2011, o atacante Neymar Jr. deixou sua marca ao fazer um gol na vitória diante da Argentina por 2 a 0 no Mangueirão. Novamente em solo paraense, o camisa 10 marcou dois gol e se tornou o maior artilheiro da história da Canarinho com 79 gols marcados.

Estádio do Mangueirão ficou marcado como o palco em que Neymar quebrou o recorde histórico de Pelé. Antes de começar Brasil x Bolívia, Neymar estava empatado na artilharia da Seleção Brasileira com o Rei do Futebol, ambos com 77 gols marcados. O gol histórico veio aos 15 minutos do segundo tempo em finalização de dentro da área, sem chances para o goleiro. Ele ampliou aos 47, em jogadaça coletiva do time canarinho comandado por Fernando Diniz.

Homenagem ‘póstuma’

As contas oficiais de Pelé nas redes sociais postaram uma mensagem parabenizando o feito do “menino Ney”, com que o Rei do Futebol tinha grande admiração, principalmente pela relação forte de ambos com o Santos. “Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, Neymar Jr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!”, postou.

Números de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira:

125 jogos

79 gols

56 assistências

Maiores artilheiros da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA:

79 - Neymar

77 - Pelé

62 - Ronaldo

55 - Romário