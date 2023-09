Mãe de Neymar é flagrada em pagode no Morro do Vidigal; jogador está em Belém

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, subiu o Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7/9), para curtir um pagodão daqueles. A informação é da coluna Fábia Oliveira. De acordo com ela, a 'Neymãe' foi vista bem animada ao lado de amigos, em uma casa de shows da comunidade carioca.

Esta semana, o nome de Nadine ganhou de novo as páginas de fofoca, quando Tiago Ramos deu uma entrevista a rádio Metropolitana FM. Ele disse que 'Neymãe' ainda é apaixonada por ele, e ainda expôs algumas intimidades dela, incluindo o affair com o influenciador fitness Rafael Talamask.

Neymar está em Belém. Hoje (08), ele joga as eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, no estádio Mangueirão. Como Nadine sempre assiste aos jogos do filho, é possível que ela venha para a capital paraense.