Ex-padrasto de Neymar surge alterado e sujo em entrevista: "Ela (Nadine) ainda me ama"; vídeo

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, protagonizou um momento constragedor durante uma entrevista. Nesta segunda-feira (5), ele surgiu visivelmente alterado na rádio Metropolitana.

O colunista Gabriel Perline, disse que Tiago precisou até trocar de roupa e usar uma camiseta da emissora, já que apareceu sujo. Além disso, ele também mostrava sinal de embriaguez, os detalhes dos bastidores foram contados por funcionários da própria emissora.

Durante a entrevista, ele negou que tenha feito um "trabalho" religioso para "amarrar" Nadine Gonçalves, sua ex-namorada, ele aproveitou para dizer que ela ainda é apaixonada: "Nem precisei fazer [magia], porque ela me ama até hoje. Você acha que eu ia pagar R$ 200 mil para fazer amarração [do amor] para a Nadine? Eu não precisei fazer amarração, só precisa ter eu do lado“.

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves namoraram por alguns meses em 2020, o fim da relação chegou após uma série de polêmicas, incluindo o vazamento de mensagens de Neymar contra o namoro. Eles retornaram algumas vezes, mas parece que agora chegou o fim definitivo.