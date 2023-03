Mãe de Neymar e Tiago Ramos: entenda a treta que envolve possível traição

Antes do Carnaval, Nadine Gonçalves e Tiago Ramos reataram o relacionamento durante uma temporada de férias na Espanha, após enfrentarem inúmeras brigas. No entanto, um surto do ex-Fazenda, provocado por uma crise de ciúme, acabou por fazer com que a mãe de Neymar o deixasse sozinho.

Decidida a colocar um ponto-final na relação, Nadine antecipou seu retorno, o que deixou Tiago ainda mais irritado. Durante o domingo de Carnaval, a mãe de Neymar esteve presente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para assistir à filha, Rafaella, desfilando pelo Salgueiro, segundo informações do Jornal Extra.

Enquanto isso, o muso fitness Rafa Talamask, ex-namorado de Nadine, também estava no evento. Tiago acabou descobrindo que a mãe de Neymar poderia ter reencontrado o ex e sua reação não foi das melhores.

Em uma live realizada na noite de domingo (26), Tiago soltou o verbo e disparou: "Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente".

Em seguida, ele chamou Nadine de "santa do pau oco". Apesar de ter se desculpado posteriormente pelas palavras, a notícia se espalhou pela web.