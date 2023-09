Torcida do Mangueirão reedita 2011 e canta hino do Brasil à capela; vídeo

A torcida paraense, mais uma vez, fez uma linda festa no estádio Mangueirão para receber a Seleção Brasileira. Assim como em 2011 - última vez que o Brasil veio a Belém - os milhares de torcedores do Mangueirão cantaram o Hino Nacional à capela. A homenagem ocorreu nesta sexta-feira (8), antes da partida contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Confira no vídeo abaixo:

O gesto, que começou em 2011, foi diversas vezes repetido desde então ao redor do país em jogos da Seleção. Naquela ocasião o Brasil enfrentava a Argentina no Superclássico das Américas, que terminou com vitória canarinho e troféu levantado.

O time também passava por um processo de renovação e tinha o comando do gaúcho Mano Menezes. Da nova geração, despontava o jovem Neymar, enquanto na outra ponta, já em fase final de carreira, Ronaldinho Gaúcho seguia como o grande maestro.

Na época, foram mais de 40 mil presentes no estádio não só acompanharam o trecho composto por Joaquim Osório Duque-Estrada, como também levaram o restante do hino sem o acompanhamento do sistema de som. O próprio narrador Galvão Bueno, da TV Globo, revelou no ar ter ficado emocionado.

Além de Galvão, Neymar também se mostrou bastante mexido com a cena diante dos seus olhos. Toda a comoção do hino refletiu diretamente no futebol apresentado, mostrando ali uma superioridade explícita do futebol brasileiro sobre os hermanos. Assim, a partida se definiu no placar de 2 a 0 para o Brasil, com gols marcados por Lucas Moura e Neymar. Voltando para 2023, 12 anos depois, Neymar Danilo e Casemiro são os únicos remanescentes daquela geração.