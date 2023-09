Neymar recebe homenagem após ultrapassar Pelé e diz: 'Não me considero superior a ele'

O atacante Neymar foi alvo de homenagens pela CBF já na madrugada de sábado (9), após a vitória da Seleção Brasileira contra a Bolívia com um placar de 5 a 1 na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 brilhou ao marcar dois gols, superando Pelé na contagem da Fifa, tornando-se agora o maior artilheiro da história da 'Amarelinha', com 79 gols.

Após a coletiva de imprensa conduzida por Fernando Diniz, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tomou a palavra para prestar uma emocionante homenagem a Neymar.

"Quisemos aproveitar esta oportunidade para homenagear, mais uma vez, o Neymar, por ser o maior artilheiro de todos os tempos em jogos pela Seleção. Isso tem um significado muito especial, pois o destino também quis que, em 2010, quando eu era presidente da Federação Baiana de Futebol, tive a honra de entregar a ele o primeiro troféu da Copa do Brasil, que ele também conquistou. E agora, como presidente da CBF, o destino quis que ele se tornasse o "maior artilheiro de todos os tempos" durante nossa gestão", afirmou o dirigente.

Em seguida, Ednaldo entregou uma placa comemorativa ao jogador. "A Neymar Jr., o maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos em jogos contra seleções, o nosso sincero agradecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Seus gols têm trazido alegria a milhões de brasileiros e fãs de todo o mundo", destacava a homenagem da entidade.

Logo depois, todos os jogadores convocados por Fernando Diniz, que também estava presente, se reuniram na sala de coletiva para aplaudir o craque. O jogador do Al-Hilal recebeu uma camisa com o número "79" nas costas, representando o número de gols que marcou pela Seleção.

"Muito feliz, sem palavras. Jamais imaginei alcançar esse recorde. Quero deixar claro desde já que não me considero superior a Pelé ou a qualquer outro jogador da Seleção. Sempre aspirei a escrever minha própria história e deixar minha marca no futebol. Hoje, consegui alcançar esse objetivo. Agradeço à minha família, que está distante, e aos meus companheiros de equipe. Muito obrigado", encerrou.