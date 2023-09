Seleção Brasileira: Jornalista da Globo, Eric Faria agradece o carinho recebido da torcida em Belém

A Seleção Brasileira esteve em Belém na semana passada, para enfrentar a Bolívia, na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil goleou por 5 a 1, mas a demonstração de carinho do torcedor paraense com a Seleção Brasileira e também a equipe de jornalistas da Rede Globo, que esteve na capital para realizar a cobertura da partida. O repórter Eric Faria, que acompanha a Seleção, agradeceu em uma rede social, por todo carinho recebido na capital paraense.

VEJA MAIS

O jornalista fez questão de mencionar a recepção que o povo paraense teve com ele e com a Seleção, além de citar imprensa, funcionários do hotel e também do Estádio Mangueirão.

“Com um pouquinho de atraso, queria deixar um enorme abraço para todo mundo em Belém. Foram dias de muito carinho comigo durante a cobertura da seleção. Foi incrível a recepção. Torcedores, amigos da imprensa, funcionários do hotel, pessoal do Mangueirão. De emocionar”, publicou.

VEJA MAIS

A Seleção Brasileira deixou Belém no último sábado (9), por volta das 17h, e desembarcou em Lima, no Peru, para enfrentar a Seleção Peruana nesta terça-feira (12), às 23h, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.