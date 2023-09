Luís Roberto, da Rede Globo, elogia a estrutura do Mangueirão: 'É a cabine mais legal'; vídeo

Além da seleção brasileira, o jornalista e narrador esportivo da Luís Roberto, da Rede Globo, foi um dos mais tietado em Belém, está semana. Ele foi quem narrou o jogo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA da América do Sul, que ocorreu nesta sexta-feira (08), no estádio Mangueirão.

Antes de começar a partida, que terminou em 5x1 para a seleção brasileira, Luís Roberto aproveitou para mostrar o seu local de trabalho: “Bom, nós já estamos no Estádio Olímpico do Pará, e quero dizer o seguinte, provavelmente essa é a cabine mais legal de transmissão que a gente tem”.

No stories do seu perfil no Instagram, o jornalista foi narrando um vídeo ao mostrar detalhes do local. Luís Roberto então vira a câmera para Júnior e pergunta se ele está confortável, o comentarista responde de forma positiva.

“’Melhor impossível’! Vocês ouviram! E olha que pertinho do campo”, continua o narrador, ao se virar para o comentarista Caio Ribeiro, perguntando se a cabine está bacana.

“A cabine é animal, a vista é animal e tem uma coisa que o seu celular não consegue pegar, que é melhor ainda, o ar condicionado”, responde o ex-jogador.

Luís Roberto então grava o equipamento que marcava 20°C.

O narrador e os comentaristas da Rede Globo chegaram em Belém no início da semana. Eles passearam pela capital paraense aproveitando minutos de folga. Luís Roberto postou alguns cliques, um deles na Estação das Docas. Na leganda: “Belém dia 01. Que carinho! Que empatia do povo Paraense com a nossa Seleção!”.

O atacante paraense Rony, do Palmeiras comentou na publicação: “Terra abençoada 😀@luisrobertoreal”.