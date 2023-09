Rodrygo e outros jogadores da seleção brasileira comemoram vitória em adega no Umarizal; vídeo

A seleção brasileira começou as Eliminatórias da Copa com vitória. Diante de quase 45 mil pessoas, o estádio do Mangueirão, em Belém, viu os 5x1 diante da Bolívia na noite desta sexta-feira (08).

Rodrygo marcou dois gols, deu passe para o gol de Neymar e foi ovacionado pelo público. Além dos paraenses, ele brilhou diante da sua família, que estava em Belém, desde a chegada do jogador com a seleção, que ocorreu no início da semana.

Para brindar essa boa fase que Rodrygo vive, os gols e a vitória, ele e sua família foram jantar em uma adega localizada no bairro Umarizal. Além do jogador do Real Madrid, estiveram por lá Matheus Cunha, Gabriel Magalhães e Nino.

Rodrygo, Matheus Cunha, Gabriel Magalhães e Nino comemoram vitória com jantar (Foto: Reprodução)

A entrada foi tábuas de frios e carpaccio, de prato principal, alguns optaram por risoto.

Igor Santiago, chef do local, compartilhou alguns momentos desse trabalho especial: “Bom dia, gente são exatamente 4h35. Hoje tivemos a honra de cozinhar para alguns jogadores da seleção brasileira e seus familiares. Desde já, muito obrigado, por vocês terem nos escolhidos diante de tantos restaurantes em Belém”.

Bastante conhecida pela qualidade nos serviços, a adega também recebeu ao longo da semana o time da Globo e da SporTV. Caio Ribeiro, Luis Roberto e Júnior, jantaram no local no feriado.

O time da Globo e SportTV também esteve jantando na adega durante o feriado, do dia 07. (@caiobaribeiro)