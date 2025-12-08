Justiça mantém condenação do Paysandu em processo movido por Hélio dos Anjos Clube bicolor foi condenado a pagar mais de R$ 2,3 ao técnico, que deixou o clube em setembro de 2024; decisão também manteve a multa por misoginia aplicada ao treinador O Liberal 08.12.25 12h46 Última passagem do técnico terminou com processo na Justiça (Jorge Luís Totti/Paysandu) A disputa judicial entre o Paysandu e o ex-treinador do time Hélio dos Anjos segue rendendo nos tribunais. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) manteve a condenação em 1ª instância do time bicolor referente ao processo de mais de R$ 2,3 milhões movido pelo técnico. A decisão ainda cabe recurso. A informação foi confirmada pela defesa de Hélio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A decisão também manteve a multa de 2% do valor da ação aplicada ao treinador por misoginia. Em março de 2025, o Paysandu foi condenado a pagar mais de R$ 2,3 milhões referentes a salários atrasados, reembolso de passagens aéreas, premiações pelos títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além de verbas rescisórias e direitos de imagem. A condenação ocorreu em 1ª instância. Desde então, a equipe e o treinador têm travado uma batalha judicial. VEJA MAIS MPPA notifica Paysandu para explicar possíveis irregularidades financeiras e contábeis A representação encaminhada tem como ponto central a suposta ausência de prestação de contas das verbas de patrocínio recebidas entre 2021 e 2024 Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C Eleito melhor arqueiro da Terceirona em 2024, Jean Drosny chega com moral de Campeão Brasileiro após sólida passagem pelo Volta Redonda Hepta! Paysandu vive crise nos gramados, mas segue imbatível nas águas da Baia do Guarajá Enquanto o futebol amarga a queda para a Série C, modalidade náutica vive um ciclo de vitórias com uma estrutura sólida Hélio dos Anjos comandou o Papão entre 2023 e 2024, período em que disputou 62 jogos e conquistou dois títulos, um Parazão e uma Copa Verde. Na última audiência, o tribunal analisou o recurso do Paysandu, que defendia que parte da primeira condenação fosse anulada, partindo do pretexto de que a demissão do técnico configurava justa causa, mesmo com a saída de Hélio tendo se dado por meio de rescisão. Apesar dos argumentos, o TRT8, após análise, decidiu manter integralmente a condenação do clube. Relembre o caso O processo judicial começou após a saída conturbada de Hélio dos Anjos do Paysandu, em setembro de 2024. O treinador moveu uma ação contra o clube, cobrando aproximadamente R$ 2,6 milhões. Os valores incluíam salários atrasados, reembolso de passagens, premiações, verbas rescisórias e direitos de imagem. A Justiça reconheceu parte das reivindicações do ex-bicolor. Com isso, o clube foi obrigado a pagar mais de R$ 2 milhões ao ex-treinador. Multa por misoginia Em setembro de 2025, Hélio dos Anjos entrou com um pedido de justiça gratuita, alegando que enfrentava prejuízos financeiros devido à demora do julgamento. No entanto, o pedido foi negado. Na mesma ação, o desembargador relator do caso apontou um comportamento de possível misoginia contra a juíza por parte do treinador. O magistrado destacou que o Paysandu havia sido punido por condutas homofóbicas atribuídas ao reclamante contra a própria Justiça. “Me parece ser um perfil desse trabalhador. Além de homofobia, talvez misoginia. Ouvi duas vezes os áudios e percebi que a juíza teve que intervir, afirmando que estava conduzindo a audiência e pedindo comportamento adequado. Ele não obedecia às diretrizes, interrompia falas e negava o direito de condução”, disse o desembargador. Com isso, foi aplicada uma multa de 2% sobre o valor da causa, que gira em torno de R$ 46 mil em custas processuais. Posicionamento Procurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a assessoria de comunicação do Paysandu disse que o clube não vai se posicionar sobre o caso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Justiça mantém condenação do Paysandu em processo movido por Hélio dos Anjos Clube bicolor foi condenado a pagar mais de R$ 2,3 ao técnico, que deixou o clube em setembro de 2024; decisão também manteve a multa por misoginia aplicada ao treinador 08.12.25 12h46 Remo Hepta! Paysandu vive crise nos gramados, mas segue imbatível nas águas da Baia do Guarajá Enquanto o futebol amarga a queda para a Série C, modalidade náutica vive um ciclo de vitórias com uma estrutura sólida 07.12.25 8h30 Futebol Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C Eleito melhor arqueiro da Terceirona em 2024, Jean Drosny chega com moral de Campeão Brasileiro após sólida passagem pelo Volta Redonda 06.12.25 15h08 Futebol MPPA notifica Paysandu para explicar possíveis irregularidades financeiras e contábeis A representação encaminhada tem como ponto central a suposta ausência de prestação de contas das verbas de patrocínio recebidas entre 2021 e 2024 05.12.25 15h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40