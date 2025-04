Advogada de Hélio dos Anjos cobra resposta do Paysandu sobre dívida milionária

A advogada Manoella Costa, que representa o técnico Hélio dos Anjos, falou nesta quarta-feira (9), com exclusividade, ao Núcleo de Esportes de O Liberal sobre a condenação imposta ao Paysandu, que terá de pagar mais de R$ 2 milhões ao ex-comandante da equipe. Segundo ela, mesmo após a publicação da sentença, proferida em primeira Instância, houve tentativa de reabrir diálogo com o clube para um possível acordo, mas sem sucesso.

"Sim, no dia que a sentença foi publicada entramos em contato com o jurídico do clube, nos colocando novamente à disposição para um acordo, mas não houve retorno até o momento. Não chegamos a falar em valores, pois o clube não se pronunciou se teria interesse em compor", afirmou a advogada.

A decisão judicial, proferida no dia 31 de março, foi mais um capítulo da disputa que começou após a saída conturbada de Hélio dos Anjos do Paysandu, em setembro de 2024. O treinador entrou com ação contra o clube cobrando aproximadamente R$ 2,6 milhões por salários atrasados, reembolso de passagens, premiações, verbas rescisórias e direitos de imagem.

Segundo informações confirmadas pela reportagem, antes mesmo da ação ser ajuizada, o treinador chegou a propor um acordo no valor de R$ 1,3 milhão, mas a tentativa foi recusada pela diretoria alviceleste à época, que já contava com orientação jurídica de Márcio Tuma, hoje vice-presidente bicolor.

A decisão da Justiça reconheceu parte das reivindicações de Hélio, obrigando o clube a arcar com cerca de R$ 2,075 milhões. Ainda assim, a defesa do treinador aponta que existem pontos a serem ajustados na sentença. Caso não haja acordo, a defesa de Hélio promete mais ações contra o clube.

"Opusemos uma medida para sanar algumas omissões na sentença. Somente após a decisão dessa medida as partes terão oportunidade de recorrer. Se não houver possibilidade de acordo, iremos recorrer dos poucos pontos que não foram deferidos a favor do treinador", explicou Manoella Costa.

O que diz o lado bicolor

Procurado pela reportagem, o vice-presidente do Paysandu, Márcio Tuma, respondeu de forma sucinta sobre o caso, informando que o clube não propôs um acordo porque irá recorrer da sentença.

"O Paysandu entende que a sentença proferida merece reforma e recorrerá no momento oportuno. É o que temos a dizer no momento", declarou.

Passagem vitoriosa

Hélio dos Anjos chegou ao Paysandu no fim de 2023 com a missão de salvar o clube do rebaixamento na Série C. Superou a meta inicial, conduziu o time ao acesso à Série B e, em 2024, conquistou dois títulos importantes: o Campeonato Paraense, de forma invicta, e a Copa Verde, com uma goleada histórica de 10 a 0 no placar agregado da final contra o Vila Nova.

Na Série B, o desempenho começou irregular, mas a equipe chegou a ocupar a 10ª colocação na 16ª rodada. Porém, a sequência de oito jogos sem vitória culminou na queda do executivo Ari Barros e, pouco depois, na saída de Hélio, após derrota para o Amazonas, pela 25ª rodada. No total, o técnico comandou o Papão em 62 jogos, com 26 vitórias, 22 empates e 14 derrotas.