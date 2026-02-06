Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios

Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC

Caio Maia
fonte

FPF lança ação de conscientização sobre o acúmulo de lixo. (Divulgação/ FPF)

A quarta rodada do Campeonato Paraense de 2026 entra em campo com uma pauta que vai além do resultado das partidas. Em meio à disputa por pontos, o torneio abre espaço para a conscientização ambiental, com foco no descarte correto de resíduos e na economia circular dentro dos estádios.

A ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada por meio de uma parceria entre a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC. A proposta utiliza a tradicional pausa técnica dos jogos para levar ao torcedor mensagens educativas sobre a destinação adequada do lixo gerado durante as partidas.

VEJA MAIS

image Impacto da crise climática pode custar R$ 70 bilhões ao futebol; Remo e Paysandu estão em alerta
Estimativa é de uma perda entre R$ 50 milhões e R$ 55 milhões em valor de mercado devido a eventos climáticos extremos

image Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval
Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro

image Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase
Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro.

O alerta se apoia em números considerados preocupantes. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produz anualmente cerca de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Embora mais de um terço desse volume tenha potencial de reciclagem, apenas 4% é reaproveitado. Grande parte do restante acaba descartada de forma irregular, contribuindo para o entupimento de canais e a poluição de rios.

image Parada pelo Clima Parazão de 2026 (Divulgação/ FPF)

Para quem vive da reciclagem, a mudança de comportamento do público é decisiva. Débora, presidente da cooperativa Concaves, em Belém, destaca que a separação correta dos resíduos na origem evita a contaminação do material. “Quando o resíduo chega misturado, deixa de ser reciclável e vira perda”, afirma. Segundo ela, atitudes simples, como descartar corretamente garrafas PET e embalagens nos estádios, garantem renda a catadores e catadoras.

Consultor de sustentabilidade e colaborador da FPF desde 2025, Diego Carbonell avalia que o estádio é um ambiente estratégico para esse tipo de mensagem. “É um espaço potente de comunicação”, define. Para ele, levar temas como o uso de plásticos descartáveis e a gestão de resíduos ao futebol ajuda a transformar questões complexas em práticas cotidianas.

Durante a quarta rodada, a campanha estará presente em diferentes frentes. Os torcedores terão acesso a vídeos educativos exibidos nos telões dos estádios, além de faixas e inserções visuais em campo e mensagens direcionadas ao público que acompanha as partidas pelas transmissões oficiais.

Desde o início do Parazão, a “Parada pelo Clima” já abordou assuntos como calor extremo e escassez hídrica. A expectativa da FPF e do Terra FC é manter o debate ambiental ativo até a final do campeonato, utilizando o alcance do futebol para ampliar a conscientização sobre sustentabilidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

parada pelo clima

parazão 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios

Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC

06.02.26 16h12

Campeonato Inglês

Leeds x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pela Premier League

Leeds United e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

06.02.26 16h00

Campeonato Espanhol

Celta x Osasuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) por La Liga

Celta de Vigo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

06.02.26 16h00

Série A italiana

Verona x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pelo Campeonato Italiano

Verona e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

06.02.26 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase

Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro.

06.02.26 11h42

PROFESSOR PARDAL NÃO

Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor'

Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas

05.02.26 23h06

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.02.26 7h00

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda