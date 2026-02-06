Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios

A quarta rodada do Campeonato Paraense de 2026 entra em campo com uma pauta que vai além do resultado das partidas. Em meio à disputa por pontos, o torneio abre espaço para a conscientização ambiental, com foco no descarte correto de resíduos e na economia circular dentro dos estádios.

A ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada por meio de uma parceria entre a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC. A proposta utiliza a tradicional pausa técnica dos jogos para levar ao torcedor mensagens educativas sobre a destinação adequada do lixo gerado durante as partidas.

O alerta se apoia em números considerados preocupantes. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produz anualmente cerca de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Embora mais de um terço desse volume tenha potencial de reciclagem, apenas 4% é reaproveitado. Grande parte do restante acaba descartada de forma irregular, contribuindo para o entupimento de canais e a poluição de rios.

Parada pelo Clima Parazão de 2026 (Divulgação/ FPF)

Para quem vive da reciclagem, a mudança de comportamento do público é decisiva. Débora, presidente da cooperativa Concaves, em Belém, destaca que a separação correta dos resíduos na origem evita a contaminação do material. “Quando o resíduo chega misturado, deixa de ser reciclável e vira perda”, afirma. Segundo ela, atitudes simples, como descartar corretamente garrafas PET e embalagens nos estádios, garantem renda a catadores e catadoras.

Consultor de sustentabilidade e colaborador da FPF desde 2025, Diego Carbonell avalia que o estádio é um ambiente estratégico para esse tipo de mensagem. “É um espaço potente de comunicação”, define. Para ele, levar temas como o uso de plásticos descartáveis e a gestão de resíduos ao futebol ajuda a transformar questões complexas em práticas cotidianas.

Durante a quarta rodada, a campanha estará presente em diferentes frentes. Os torcedores terão acesso a vídeos educativos exibidos nos telões dos estádios, além de faixas e inserções visuais em campo e mensagens direcionadas ao público que acompanha as partidas pelas transmissões oficiais.

Desde o início do Parazão, a “Parada pelo Clima” já abordou assuntos como calor extremo e escassez hídrica. A expectativa da FPF e do Terra FC é manter o debate ambiental ativo até a final do campeonato, utilizando o alcance do futebol para ampliar a conscientização sobre sustentabilidade.