Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC Caio Maia 06.02.26 16h12 FPF lança ação de conscientização sobre o acúmulo de lixo. (Divulgação/ FPF) A quarta rodada do Campeonato Paraense de 2026 entra em campo com uma pauta que vai além do resultado das partidas. Em meio à disputa por pontos, o torneio abre espaço para a conscientização ambiental, com foco no descarte correto de resíduos e na economia circular dentro dos estádios. A ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada por meio de uma parceria entre a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC. A proposta utiliza a tradicional pausa técnica dos jogos para levar ao torcedor mensagens educativas sobre a destinação adequada do lixo gerado durante as partidas. VEJA MAIS Impacto da crise climática pode custar R$ 70 bilhões ao futebol; Remo e Paysandu estão em alerta Estimativa é de uma perda entre R$ 50 milhões e R$ 55 milhões em valor de mercado devido a eventos climáticos extremos Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. O alerta se apoia em números considerados preocupantes. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produz anualmente cerca de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Embora mais de um terço desse volume tenha potencial de reciclagem, apenas 4% é reaproveitado. Grande parte do restante acaba descartada de forma irregular, contribuindo para o entupimento de canais e a poluição de rios. Parada pelo Clima Parazão de 2026 (Divulgação/ FPF) Para quem vive da reciclagem, a mudança de comportamento do público é decisiva. Débora, presidente da cooperativa Concaves, em Belém, destaca que a separação correta dos resíduos na origem evita a contaminação do material. “Quando o resíduo chega misturado, deixa de ser reciclável e vira perda”, afirma. Segundo ela, atitudes simples, como descartar corretamente garrafas PET e embalagens nos estádios, garantem renda a catadores e catadoras. Consultor de sustentabilidade e colaborador da FPF desde 2025, Diego Carbonell avalia que o estádio é um ambiente estratégico para esse tipo de mensagem. “É um espaço potente de comunicação”, define. Para ele, levar temas como o uso de plásticos descartáveis e a gestão de resíduos ao futebol ajuda a transformar questões complexas em práticas cotidianas. Durante a quarta rodada, a campanha estará presente em diferentes frentes. Os torcedores terão acesso a vídeos educativos exibidos nos telões dos estádios, além de faixas e inserções visuais em campo e mensagens direcionadas ao público que acompanha as partidas pelas transmissões oficiais. Desde o início do Parazão, a "Parada pelo Clima" já abordou assuntos como calor extremo e escassez hídrica. A expectativa da FPF e do Terra FC é manter o debate ambiental ativo até a final do campeonato, utilizando o alcance do futebol para ampliar a conscientização sobre sustentabilidade. 