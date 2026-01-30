Impacto da crise climática pode custar R$ 70 bilhões ao futebol; Remo e Paysandu estão em alerta Estimativa é de uma perda entre R$ 50 milhões e R$ 55 milhões em valor de mercado devido a eventos climáticos extremos Caio Maia 30.01.26 14h08 Parazão 2026 usa Parada pelo Clima para expor impacto bilionário da crise climática no futebol (Divulgação) A bola rola pela segunda rodada do Parazão 2026 neste final de semana, mas o foco vai além das quatro linhas. Em uma iniciativa inédita, a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC lançaram a campanha “Parada pelo Clima”, utilizando o tempo técnico de hidratação dos atletas para conscientizar torcedores e clubes sobre um prejuízo bilionário que ameaça o futuro do esporte. VEJA MAIS Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra Após passar por reforma, Modelão é reinaugurado em Castanhal Estádio será palco da partida entre Castanhal e Santa Rosa no próximo sábado (31), válida pela segunda rodada do Parazão FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela Um levantamento exclusivo realizado pelo Terra FC, em parceria com a consultoria ERM, revela números alarmantes: os efeitos climáticos extremos podem causar uma desvalorização de quase R$ 70 bilhões no valor de mercado dos clubes das Séries A, B e C do futebol brasileiro nos próximos 25 anos. No cenário paraense, o impacto atinge diretamente o coração das maiores torcidas do estado: Remo e Paysandu. A estimativa é de uma perda entre R$ 50 milhões e R$ 55 milhões em valor de mercado devido a eventos climáticos extremos. Essa redução representa um golpe significativo no patrimônio esportivo e financeiro das agremiações. Belém na rota de risco A escolha de Belém como palco dessa conscientização não é por acaso. A capital paraense enfrenta desafios geográficos críticos, com alto risco de inundações fluviais e costeiras, além de ameaças crescentes de ondas de calor e incêndios florestais. O que antes era exceção virou rotina. O calendário esportivo já sofre com a transferência de jogos para o período noturno para evitar o calor, além de interrupções por chuvas intensas, gramados alagados e riscos à segurança das torcidas e à infraestrutura dos estádios. “O futebol sente primeiro aquilo que afeta a sociedade. Usar o campeonato como plataforma de conscientização é uma responsabilidade institucional”, afirma Ricardo Gluck-Paul, presidente da FPF. Laura Moraes, diretora do Terra FC, reforça que o objetivo não é causar pânico, mas sim mobilização. “Os dados indicam que ainda há tempo de agir, de se adaptar e de reduzir riscos”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40