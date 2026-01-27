FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela Aila Beatriz Inete 27.01.26 10h04 Partidas foram alteradas para ajuste de tabela (Fábio Will/ Especial para O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização da tabela do Campeonato Paraense, com modificações em cinco partidas. Entre os jogos está o duelo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela terceira rodada do Parazão. O confronto foi adiado para o dia seguinte ao jogo do Leão Azul contra o Mirassol-SP, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida entre o Leão Azul e o Azulão estava marcada para a véspera do jogo do Remo contra a equipe auriverde, que ocorre na quarta-feira (4), no Mangueirão. Conforme divulgado no site da FPF, por uma questão de ajuste de tabela, o confronto do Parazão foi transferido para a quinta-feira (5), no Baenão. Com isso, a expectativa é de que o Remo entre em campo contra o Águia com um time alternativo, já que o foco estará no Brasileirão. VEJA MAIS Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda' Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões A partida contra o Mirassol será a primeira do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia na competição ocorre na próxima quarta-feira (28), no Barradão, contra o Vitória-BA. Outras alterações A FPF também divulgou mudanças em outras partidas. O jogo entre Paysandu e Capitão Poço, válido pela segunda rodada, marcado para o domingo (1º), começará um pouco mais tarde, às 17h. O local segue o mesmo: o estádio da Curuzu. Já o duelo entre Castanhal e Santa Rosa saiu do domingo (1º) para o sábado (31), às 19h, no Estádio Municipal Maximino Porpino. O confronto também é válido pela segunda rodada do estadual. Ainda na próxima rodada, a partida entre Bragantino e Cametá foi transferida para o sábado (31), mantendo-se no Estrelão, às 15h30. Já o jogo entre Tuna Luso e Águia de Marabá teve a data alterada para o domingo (1º), às 15h30, também no Estrelão. As mudanças ocorreram por conta de ajustes de tabela. Confira a tabela azulizada 2ª rodada - Parazão Castanhal x Santa Rosa – 31/01 – 19h – Maximino Porpino – Castanhal Paysandu x Capitão Poço – 01/02 – 17h – Banpará Curuzu – Belém Bragantino x Cametá – 31/01 – 15h30 – Estrelão – Augusto Corrêa São Francisco x Remo – 31/01 – 16h – Municipal de Belterra Tuna Luso x Águia de Marabá – 01/02 – 10h Estrelão – Augusto Corrêa São Raimundo x Amazônia – 01/02 – 16h Municipal de Belterra Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo águia fpf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Carlos Ferreira Papão e seu esboço animador 27.01.26 11h03 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00