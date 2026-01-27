FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização da tabela do Campeonato Paraense, com modificações em cinco partidas. Entre os jogos está o duelo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela terceira rodada do Parazão. O confronto foi adiado para o dia seguinte ao jogo do Leão Azul contra o Mirassol-SP, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida entre o Leão Azul e o Azulão estava marcada para a véspera do jogo do Remo contra a equipe auriverde, que ocorre na quarta-feira (4), no Mangueirão. Conforme divulgado no site da FPF, por uma questão de ajuste de tabela, o confronto do Parazão foi transferido para a quinta-feira (5), no Baenão.

Com isso, a expectativa é de que o Remo entre em campo contra o Águia com um time alternativo, já que o foco estará no Brasileirão.

A partida contra o Mirassol será a primeira do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia na competição ocorre na próxima quarta-feira (28), no Barradão, contra o Vitória-BA.

Outras alterações

A FPF também divulgou mudanças em outras partidas. O jogo entre Paysandu e Capitão Poço, válido pela segunda rodada, marcado para o domingo (1º), começará um pouco mais tarde, às 17h. O local segue o mesmo: o estádio da Curuzu.

Já o duelo entre Castanhal e Santa Rosa saiu do domingo (1º) para o sábado (31), às 19h, no Estádio Municipal Maximino Porpino. O confronto também é válido pela segunda rodada do estadual.

Ainda na próxima rodada, a partida entre Bragantino e Cametá foi transferida para o sábado (31), mantendo-se no Estrelão, às 15h30. Já o jogo entre Tuna Luso e Águia de Marabá teve a data alterada para o domingo (1º), às 15h30, também no Estrelão. As mudanças ocorreram por conta de ajustes de tabela.

Confira a tabela azulizada

2ª rodada - Parazão

Castanhal x Santa Rosa – 31/01 – 19h – Maximino Porpino – Castanhal

Paysandu x Capitão Poço – 01/02 – 17h – Banpará Curuzu – Belém

Bragantino x Cametá – 31/01 – 15h30 – Estrelão – Augusto Corrêa

São Francisco x Remo – 31/01 – 16h – Municipal de Belterra

Tuna Luso x Águia de Marabá – 01/02 – 10h Estrelão – Augusto Corrêa

São Raimundo x Amazônia – 01/02 – 16h Municipal de Belterra