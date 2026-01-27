Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

Aila Beatriz Inete
fonte

Partidas foram alteradas para ajuste de tabela (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização da tabela do Campeonato Paraense, com modificações em cinco partidas. Entre os jogos está o duelo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela terceira rodada do Parazão. O confronto foi adiado para o dia seguinte ao jogo do Leão Azul contra o Mirassol-SP, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida entre o Leão Azul e o Azulão estava marcada para a véspera do jogo do Remo contra a equipe auriverde, que ocorre na quarta-feira (4), no Mangueirão. Conforme divulgado no site da FPF, por uma questão de ajuste de tabela, o confronto do Parazão foi transferido para a quinta-feira (5), no Baenão.

Com isso, a expectativa é de que o Remo entre em campo contra o Águia com um time alternativo, já que o foco estará no Brasileirão.

VEJA MAIS 

image Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda'
Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu

image Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão
Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu

image Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol
Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões

A partida contra o Mirassol será a primeira do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia na competição ocorre na próxima quarta-feira (28), no Barradão, contra o Vitória-BA.

Outras alterações

A FPF também divulgou mudanças em outras partidas. O jogo entre Paysandu e Capitão Poço, válido pela segunda rodada, marcado para o domingo (1º), começará um pouco mais tarde, às 17h. O local segue o mesmo: o estádio da Curuzu.

Já o duelo entre Castanhal e Santa Rosa saiu do domingo (1º) para o sábado (31), às 19h, no Estádio Municipal Maximino Porpino. O confronto também é válido pela segunda rodada do estadual.

Ainda na próxima rodada, a partida entre Bragantino e Cametá foi transferida para o sábado (31), mantendo-se no Estrelão, às 15h30. Já o jogo entre Tuna Luso e Águia de Marabá teve a data alterada para o domingo (1º), às 15h30, também no Estrelão. As mudanças ocorreram por conta de ajustes de tabela.

Confira a tabela azulizada

2ª rodada - Parazão 

Castanhal x Santa Rosa 31/01 – 19h – Maximino Porpino – Castanhal

Paysandu x Capitão Poço – 01/02 – 17h – Banpará Curuzu – Belém

Bragantino x Cametá – 31/01 – 15h30 – Estrelão – Augusto Corrêa

São Francisco x Remo – 31/01 – 16h – Municipal de Belterra

Tuna Luso x Águia de Marabá – 01/02 – 10h Estrelão – Augusto Corrêa

São Raimundo x Amazônia – 01/02 – 16h Municipal de Belterra

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

águia

fpf
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Carlos Ferreira

Papão e seu esboço animador

27.01.26 11h03

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

É DO LEÃO

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

26.01.26 21h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Futebol

São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual

27.01.26 8h00

É DO LEÃO

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

26.01.26 21h49

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

27.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda