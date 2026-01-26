Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu O Liberal 26.01.26 9h47 Torcida bicolor marcou presença no estádio (Thiago Gomes / O Liberal) O Campeonato Paraense de 2026 começou oficialmente no último final de semana. Remo e Paysandu entraram em campo e venceram seus jogos. O Leão Azul superou o Bragantino no sábado (24), por 2 a 1. Já o Papão venceu o São Raimundo por 2 a 0 no domingo (25). Marcando o reencontro da torcida com as equipes nas arquibancadas, o Paysandu superou o clube azulino e levou mais torcedores ao estádio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Paysandu, que jogou na Curuzu, teve um público total de 12.047 pessoas, enquanto o Remo levou ao Mangueirão 11.021 torcedores. Ao todo, o Papão teve 10.370 pagantes, o que gerou uma renda de R$ 397.729,45. O clube precisou desembolsar R$ 167.096,81 com despesas como segurança, alimentação, logística e outros itens para a realização do jogo. Com isso, o lucro foi de R$ 240.632,64. VEJA MAIS Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca Já o Remo teve 8.501 pagantes, o que resultou em uma renda bruta de R$ 395.760,00. O clube azulino teve despesas elevadas com a partida, incluindo segurança, aluguel do campo, alimentação e outros custos. No total, foram R$ 271.810,32 em gastos, gerando um lucro de R$ 123.949,68. Para o jogo do Paysandu, os ingressos custaram R$ 40 para as arquibancadas e R$ 100 para o setor de cadeiras. No duelo do Leão Azul, os bilhetes foram vendidos por R$ 60 para as arquibancadas e R$ 120 para as cadeiras. O valor dos ingressos sofreu um reajuste de aproximadamente 50% em relação ao praticado no Parazão de 2025, o que pode ter afastado parte da torcida azulina. O Paysandu volta a jogar no próximo domingo (1º), contra o Capitão Poço, na Curuzu, pela segunda rodada do Parazão. Já o Remo, na quarta-feira (28), encara o Vitória-BA pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time azulino retorna ao Estadual no sábado (31), contra o São Francisco, no Municipal de Belterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol paysandu parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 FUTEBOL Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu 25.01.26 19h08 É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 MAIS UM! Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias 24.01.26 20h01