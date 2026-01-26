Capa Jornal Amazônia
Paysandu chevron right

Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão

Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu

O Liberal
fonte

Torcida bicolor marcou presença no estádio (Thiago Gomes / O Liberal)

O Campeonato Paraense de 2026 começou oficialmente no último final de semana. Remo e Paysandu entraram em campo e venceram seus jogos. O Leão Azul superou o Bragantino no sábado (24), por 2 a 1. Já o Papão venceu o São Raimundo por 2 a 0 no domingo (25). Marcando o reencontro da torcida com as equipes nas arquibancadas, o Paysandu superou o clube azulino e levou mais torcedores ao estádio.

O Paysandu, que jogou na Curuzu, teve um público total de 12.047 pessoas, enquanto o Remo levou ao Mangueirão 11.021 torcedores.

Ao todo, o Papão teve 10.370 pagantes, o que gerou uma renda de R$ 397.729,45. O clube precisou desembolsar R$ 167.096,81 com despesas como segurança, alimentação, logística e outros itens para a realização do jogo. Com isso, o lucro foi de R$ 240.632,64.

Já o Remo teve 8.501 pagantes, o que resultou em uma renda bruta de R$ 395.760,00. O clube azulino teve despesas elevadas com a partida, incluindo segurança, aluguel do campo, alimentação e outros custos. No total, foram R$ 271.810,32 em gastos, gerando um lucro de R$ 123.949,68.

Para o jogo do Paysandu, os ingressos custaram R$ 40 para as arquibancadas e R$ 100 para o setor de cadeiras.

No duelo do Leão Azul, os bilhetes foram vendidos por R$ 60 para as arquibancadas e R$ 120 para as cadeiras. O valor dos ingressos sofreu um reajuste de aproximadamente 50% em relação ao praticado no Parazão de 2025, o que pode ter afastado parte da torcida azulina.

O Paysandu volta a jogar no próximo domingo (1º), contra o Capitão Poço, na Curuzu, pela segunda rodada do Parazão. Já o Remo, na quarta-feira (28), encara o Vitória-BA pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time azulino retorna ao Estadual no sábado (31), contra o São Francisco, no Municipal de Belterra.

.
