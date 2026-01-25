Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca Fábio Will 25.01.26 21h36 Atletas comemoram o triunfo do Azulão (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) O Águia de Marabá estreou com vitória no Parazão. O Azulão derrotou a equipe do Santa Rosa pelo placar de 2 a 0, na noite deste domingo (25), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Destaque mais uma vez para o jovem atleta indígena Kukri, que marcou um dos gols da equipe marabaense. O triunfo do Águia foi construído todo no segundo tempo. Mais uma vez brilhou a estrela do jovem Kukri, que foi destaque do Azulão na Copa São Paulo. O jogador abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta rasteira, forte, no canto direito do goleiro do Santinha. VEJA MAIS Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 A equipe do Santa Rosa foi para o ataque, tentou o empate, mas o Águia apertava em busca do gol para sacramentar a vitória. E ele veio nos acréscimos, aos 47 minutos, com Wendell, que aproveitou a cobrança de escanteio na área e cabeceou para o chão e contou com a colaboração do goleiro do Macaco Prego, 2 a 0 Azulão. Agenda O próximo jogo do Águia será contra a Tuna, no confronto das Águias, marcado para o sábado (31), às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA), local onde a Tuna mandará suas partidas no Parazão. Já o Santa Rosa vai pegar o Castanhal, no dia domingo (1), às 10h, no CT do Japiim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca 25.01.26 21h36 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.01.26 17h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 Campeonato Espanhol Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53