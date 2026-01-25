Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão

O Águia de Marabá estreou com vitória no Parazão. O Azulão derrotou a equipe do Santa Rosa pelo placar de 2 a 0, na noite deste domingo (25), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Destaque mais uma vez para o jovem atleta indígena Kukri, que marcou um dos gols da equipe marabaense.

O triunfo do Águia foi construído todo no segundo tempo. Mais uma vez brilhou a estrela do jovem Kukri, que foi destaque do Azulão na Copa São Paulo. O jogador abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta rasteira, forte, no canto direito do goleiro do Santinha.

A equipe do Santa Rosa foi para o ataque, tentou o empate, mas o Águia apertava em busca do gol para sacramentar a vitória. E ele veio nos acréscimos, aos 47 minutos, com Wendell, que aproveitou a cobrança de escanteio na área e cabeceou para o chão e contou com a colaboração do goleiro do Macaco Prego, 2 a 0 Azulão.

Agenda

O próximo jogo do Águia será contra a Tuna, no confronto das Águias, marcado para o sábado (31), às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA), local onde a Tuna mandará suas partidas no Parazão. Já o Santa Rosa vai pegar o Castanhal, no dia domingo (1), às 10h, no CT do Japiim.