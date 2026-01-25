Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso'

A temporada 2026 é cheia de expectativas, tanto para os torcedores do Remo, mas também para os jogadores. Um dos atletas que vai poder atuar na Série A é o atacante Eduardo Melo, de 24 anos, que permaneceu no elenco azulino, após o acesso.

Destaque na partida contra o Águia de Marabá, marcando o gol que deu o título do Remo da Supercopa Grão Pará, Eduardo Melo quer se firmar no time azulino comandando pelo técnico Juan Carlos Osorio. O jogador bateu um papo com a equipe de O Liberal e falou sobre vários assuntos.

O Liberal - Eduardo, você entrou no segundo tempo e marcou o gol que selou a virada e o título inédito da Supercopa Grão Pará. O que passou pela sua cabeça naquele momento, já que você vem de uma temporada de lesões? Como foi dar a volta por cima?

Eduardo Melo – “Naquele momento passou um filme na cabeça. Foram meses difíceis, de recuperação, de muita dúvida, mas também de muito trabalho e fé. Aproveitei as férias para recuperar também. Quando fiz o gol foi um alívio enorme e uma alegria que só quem passou por lesão entende. Poder ajudar o Remo em um momento decisivo, saindo do banco e marcando o gol que deu o primeiro título da temporada, é uma recompensa muito grande”, disse.

Eduardo Melo está desde o ano passado no Leão Azul (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Liberal - Esta foi a primeira partida oficial da temporada sob o comando de Juan Carlos Osorio. Como tem sido o trabalho com o técnico colombiano no dia a dia e o que ele pediu especificamente para você antes de entrar em campo na final?

Eduardo Melo – “O professor Osorio é muito detalhista e intenso no dia a dia. Ele cobra bastante dentro de campo. Estamos começando a entender a filosofia dele de trabalho. A confiança que ele passa para o jogador faz muita diferença, e fico feliz por ter conseguido corresponder em campo na estreia da temporada”, falou.

O Liberal - O Remo trouxe nomes de peso para a temporada, como o Yago Pikachu e o Alef Manga (que participou das jogadas dos gols). Como você vê a disputa por espaço no ataque e de que forma essa convivência com jogadores experientes tem ajudado na sua evolução?

Eduardo Melo – “A concorrência é saudável e eleva o nível de todo o elenco. Vamos ter várias competições simultâneas e precisamos ter esse elenco forte e bom que vem sendo montado. Jogar ao lado de atletas experientes só agrega. Isso é positivo para o grupo e para os objetivos do clube”, comentou.

O Liberal - A torcida do Remo é conhecida por cobrar muito de seus atacantes, e o clube tem uma tradição de centroavantes que viraram ídolos. Você se sente confortável com essa responsabilidade de ser a referência de área em um ano tão importante, com Parazão, Copa do Brasil e o retorno à Série A?

Eduardo Melo – “Encaro essa responsabilidade de forma positiva. A torcida do Remo é apaixonada e exigente porque quer vencer, e isso nos motiva. O clube tem uma história muito forte com grandes centroavantes, e vestir essa camisa em um ano tão importante que está voltando a Série A é uma honra. Procuro trabalhar sério e dar o meu máximo em cada treino e jogo”, disse.