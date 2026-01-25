Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense O Liberal 25.01.26 20h22 Equipes duelaram nesse domingo (25) e ficaram no 0 a 0 (MG / Divulgação / Cametá FC) No Parque do Bacurau, o Cametá recebeu o Castanhal na tarde deste domingo (25), pela rodada de abertura do Campeonato Paraense. Mesmo com um jogo disputado, as equipes não saíram do zero a zero e estrearam no Parazão com um empate sem gols. A partida começou sob sol forte no estádio de Cametá. Os times fizeram um jogo duro, com boas chances para o lado do Castanhal, que não se intimidou por atuar como visitante. O Japiim da Estrada criou boas oportunidades, mas parou no goleiro João Manoel e no travessão. Logo aos sete minutos de jogo, Dudu pegou a bola de fora da área e chutou forte para o gol, mas o arqueiro do Cametá fez uma excelente defesa. VEJA MAIS Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo João Manoel foi o grande destaque do Mapará Elétrico e salvou o time em vários momentos da partida. O Cametá também teve chances de marcar, mas pecou pela falta de efetividade. Em um dos lances, Titi lançou para Germano dentro da área. O jogador chutou cruzado, mas a bola passou pela frente do gol e saiu pela linha de fundo. O jogo ainda teve um gol anulado. Romarinho ficou cara a cara com João Manoel, tirou do goleiro e mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Após o jogo, o treinador do Japiim, Guilherme Furtado, analisou a partida e reclamou do gol anulado. “Eu vou valorizar esse ponto pelo nível que a equipe apresentou hoje. Vou valorizar muito, porém a gente sabe que fez um jogo muito grande dentro da casa do adversário”, declarou o técnico. “Falar de arbitragem agora não é algo que eu quero comentar, mas entregamos um jogo gigante. Essa equipe mostrou que tem um potencial enorme dentro da competição. Poderíamos ter saído com os três pontos, pelo que fizemos aqui dentro. Com todo respeito ao trabalho deles [Cametá], mas fomos muito superiores. Fizemos um gol legítimo, mas agora é isso, vamos buscar esses três pontos dentro de casa”, completou. Com o resultado, o Cametá assumiu provisoriamente a segunda posição do Grupo A, com um ponto, enquanto o Castanhal também aparece em segundo no Grupo B. A rodada será encerrada na próxima quarta-feira (28), com a partida entre Amazônia Independente e Tuna Luso. Agenda Na próxima rodada, o Mapará Elétrico visita o Bragantino, no domingo (1º). Já o Japiim recebe o Santa Rosa, também no dia 1ª de fevereiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 DE OLHO Osorio vai definir time do Remo da estreia na Série A com base nos dois primeiros jogos Treinador afirma que escolhas serão feitas a partir do desempenho nas vitórias sobre Águia e Bragantino. Time estreia na próxima quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador. 24.01.26 20h16 CHEGOU NA ALCATEIA Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu 24.01.26 19h16 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 2 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 3 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 4 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube