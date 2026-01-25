Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão

Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense

O Liberal
fonte

Equipes duelaram nesse domingo (25) e ficaram no 0 a 0 (MG / Divulgação / Cametá FC)

No Parque do Bacurau, o Cametá recebeu o Castanhal na tarde deste domingo (25), pela rodada de abertura do Campeonato Paraense. Mesmo com um jogo disputado, as equipes não saíram do zero a zero e estrearam no Parazão com um empate sem gols.

A partida começou sob sol forte no estádio de Cametá. Os times fizeram um jogo duro, com boas chances para o lado do Castanhal, que não se intimidou por atuar como visitante.

O Japiim da Estrada criou boas oportunidades, mas parou no goleiro João Manoel e no travessão. Logo aos sete minutos de jogo, Dudu pegou a bola de fora da área e chutou forte para o gol, mas o arqueiro do Cametá fez uma excelente defesa.

João Manoel foi o grande destaque do Mapará Elétrico e salvou o time em vários momentos da partida.

O Cametá também teve chances de marcar, mas pecou pela falta de efetividade. Em um dos lances, Titi lançou para Germano dentro da área. O jogador chutou cruzado, mas a bola passou pela frente do gol e saiu pela linha de fundo.

O jogo ainda teve um gol anulado. Romarinho ficou cara a cara com João Manoel, tirou do goleiro e mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.

Após o jogo, o treinador do Japiim, Guilherme Furtado, analisou a partida e reclamou do gol anulado.

“Eu vou valorizar esse ponto pelo nível que a equipe apresentou hoje. Vou valorizar muito, porém a gente sabe que fez um jogo muito grande dentro da casa do adversário”, declarou o técnico.

“Falar de arbitragem agora não é algo que eu quero comentar, mas entregamos um jogo gigante. Essa equipe mostrou que tem um potencial enorme dentro da competição. Poderíamos ter saído com os três pontos, pelo que fizemos aqui dentro. Com todo respeito ao trabalho deles [Cametá], mas fomos muito superiores. Fizemos um gol legítimo, mas agora é isso, vamos buscar esses três pontos dentro de casa”, completou.

Com o resultado, o Cametá assumiu provisoriamente a segunda posição do Grupo A, com um ponto, enquanto o Castanhal também aparece em segundo no Grupo B. A rodada será encerrada na próxima quarta-feira (28), com a partida entre Amazônia Independente e Tuna Luso.

Agenda

Na próxima rodada, o Mapará Elétrico visita o Bragantino, no domingo (1º). Já o Japiim recebe o Santa Rosa, também no dia 1ª de fevereiro. 

