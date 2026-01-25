Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão

O Paysandu estreou com vitória no Campeonato Paraense 2026. O Papão venceu a equipe do São Raimundo pelo placar de 2 a 0, na noite deste domingo (25), no Estádio da Curuzu. A equipe alviceleste, recheada de caras novas, não teve dificuldade para derrotar a Pantera de Santarém, com dois gols dos novos contratados, Ítalo e Kleiton Pego.

Em uma tarde/noite chuvosa na Curuzu, o Papão fez sua estreia no Parazão. O maior campeão da competição, contou com apoio da torcida, que compareceu em bom número. Sem muita dificuldade, o Papão iniciou sua trajetória no estadual. Com muitas estreias e recheado de jogadores da base no elenco, o Paysandu construiu o placar ainda no primeiro tempo.

Faro de gol

O Papão abriu o placar logo no início da partida. A equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha chegou com facilidade, trabalhou bem a bola pelo lado esquerdo, a zaga do São Raimundo afastou errado, pra dentro da área e a bola sobrou livre para o atacante Ítalo, que dominou e finalizou na saída do goleiro Labilá, fazendo a festa da Fiel Bicolor, aos 4 minutos.

Ítalo marcou seu primeiro gol com a camisa do Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal)

O gol do Paysandu logo no início do jogo fez o São Raimundo sair pro jogo e consequentemente abrindo espaço para as saídas rápidas do clube alvicleste. Que investia em lançamentos buscando a Kleiton pego, que sempre levava perigo à meta do time santareno. Que também foi ao ataque, cruzou algumas bolas na área além de chutes de longa distância, sem muito perigo.

Na rede!

A equipe bicolor conseguiu chegou perto do segundo, com Luccão, que cabeceou e acertou o travessão. Mas não demorou muito para que o placar se modificar a favor do Papão. Kleiton Pego foi mais rápido que o zagueiro do São Raimundo, roubou a bola, avançou em velocidade e chutou forte, de fora da área, sem chances para o goleiro Labilá, aos 42 minutos da primeira etapa.

Kleiton Pego comemorando o segundo gol do Papão na partida (Thiago Gomes / O Liberal)

Na volta do intervalo o São Raimundo esteve mais efetivo, buscando mais o ataque que o Paysandu, porém, a Pantera santarena teve pouca objetividade em suas investidas, muitas delas em cruzamentos na área, porém, a defesa bicolor foi soberana e conseguiu afastar todas.

Tentando colocar em prática o estilo de jogo

Pelo lado do Paysandu, o segundo tempo foi muito mais de posse de bola, de tentar coloca prática jogadas e estilo de jogo do técnico Júnior Rocha. O Papão trabalhou a bola, fazia viradas de jogo e chegou perto algumas vezes de ampliar o placar, mas esbarrou no goleiro Labilá e na má pontaria do sistema ofensivo, que criou jogadas, mas não conseguiu botar na rede.

Agenda

Com o triunfo o Paysandu conquistou seus primeiros 3 pontos no Parazão. O próximo compromisso do Papão do estadual será diante do Capitão Poço, no domingo (1 de fevereiro), às 16h, também no Estádio da Curuzu. Já o São Raimundo terá pela frente na 2ª rodada do Parazão o Amazônia Independente, também no domingo, no Estádio Municipal de Belterra, no confronto santareno.

FICHA TÉCNICA

Local: Curuzu

Data: 25.01.2026

Horário: 17h

Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Auxiliares: Márcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva

Cartões amarelos: Kleiton pego (PAY) e Tharcio (SRA)

Gols: Ítalo (4/1T) e Kleiton Pego (42/2T) – (PAY)

Paysandu: Jean Drosny; Edílson, Castro, Luccão (Iarley) e Cauã Dias; Henrico (JP Galvão), Caio Melo e Marcinho (Kleyvert); Danilo Peu (Settimio Arthur), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnio Rocha.

São Raimundo: Labilá; Ramozinho, Pedro Coutinho (Tharcio), Márcio e Márcio Costa; Derlan, Giovanni Carioca (Iago Tipizal), Mateus Nogueira e Lucas Cipoal (Deivisson); Thiago Pará e Denilo (Jeferson). Técnico: Robson Melo.