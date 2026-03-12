Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada O Liberal 12.03.26 19h12 Brunotambém passou pelo Manaus (Divulgação Manaus) O Paysandu anunciou a contratação do zagueiro Bruno Bispo, ex-Remo, que jogou o último Campeonato Mineiro pelo North Clube. Formado na base do Vitória-BA e com passagens por Náutico-PE e futebol da Arábia Saudita e Irã, o atleta também já conquistou um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada. “Muito feliz por estar fechado com o Papão da Curuzu. Espero que chegue logo o dia da apresentação, o dia da estreia, para que a gente possa fazer um grande ano. Nunca se esqueçam que Deus é fiel!”, afirmou o atleta. Após a conclusão de todos os trâmites internos do clube, Bruno Bispo vai aguardar a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica. FICHA TÉCNICA Nome: Bruno Bispo dos Anjos Nascimento: 06/06/1996 Naturalidade: Aracaju (SE) Altura: 1,86 m Peso: 84 kg Posição: zagueiro Clubes: Vitória-BA, Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-PE, Al-Qadisiyah-ARA, Manaus-AM, Erbil-IRA, Remo-PA, ABC-RN e North Esporte Clube-MG Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DO LOBO! Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada 12.03.26 19h12 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio 12.03.26 10h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.03.26 7h00 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00