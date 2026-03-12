Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo

O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada

O Liberal
fonte

Brunotambém passou pelo Manaus (Divulgação Manaus)

O Paysandu anunciou a contratação do zagueiro Bruno Bispo, ex-Remo, que jogou o último Campeonato Mineiro pelo North Clube. Formado na base do Vitória-BA e com passagens por Náutico-PE e futebol da Arábia Saudita e Irã, o atleta também já conquistou um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada.

“Muito feliz por estar fechado com o Papão da Curuzu. Espero que chegue logo o dia da apresentação, o dia da estreia, para que a gente possa fazer um grande ano. Nunca se esqueçam que Deus é fiel!”, afirmou o atleta.

Após a conclusão de todos os trâmites internos do clube, Bruno Bispo vai aguardar a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

  • Nome: Bruno Bispo dos Anjos
  • Nascimento: 06/06/1996
  • Naturalidade: Aracaju (SE)
  • Altura: 1,86 m
  • Peso: 84 kg
  • Posição: zagueiro
  • Clubes: Vitória-BA, Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-PE, Al-Qadisiyah-ARA, Manaus-AM, Erbil-IRA, Remo-PA, ABC-RN e North Esporte Clube-MG
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
