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Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil

Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio

O Liberal
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Treinador destacou a força e comprometimento dos atletas (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu venceu a Portuguesa-RJ na noite da última quarta-feira (11), na Curuzu, e avançou para a quarta fase da Copa do Brasil. O time bicolor fez mais um jogo consistente e conseguiu o placar de 3 a 1 para garantir a permanência no torneio. Após a partida, o treinador Júnior Rocha falou sobre o desempenho da equipe e destacou que estava "curioso" para ver como o time iria reagir, visto que eles tiveram pouco tempo para treinar.

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"Confesso para vocês que eu estava curioso para ver a reação da nossa equipe, porque nós não tivemos tempo para treinar na intensidade que o assunto requer. Nós fomos campeões domingo e, na segunda, os atletas que jogaram se recuperaram e, na terça, nós fizemos praticamente quase nada. Fomos para um tático explicativo, trotando no campo, porque os atletas ainda estavam com desgaste enorme pela exigência que foi o jogo no Mangueirão. E aí eu fiquei na expectativa de ver a nossa reação, mas o grupo, mais uma vez, provou o seu profissionalismo, o grau de comprometimento e de entrega", declarou o técnico.

Júnior Rocha destacou que o time da Portuguesa não é fácil. O treinador apontou a base que a equipe tem há cerca de dois anos. Ele ainda ressaltou que as sequências de jogos provocam um desgaste cognitivo e, por isso, a entrega dos jogadores é ainda mais importante.

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"A Copa do Brasil é jogo único, não tem tempo para recuperar, não tem dois jogos. Não tem como foi no estadual, quando a gente perdeu algumas partidas e conseguiu recuperar. O desgaste cognitivo [provocado pelos jogos], que exige um nível de concentração altíssimo, é enorme, assim como o físico. Mas, mais uma vez, a rapaziada da base, os que não saíram jogando, mas que entraram, deram conta e conseguiram concretizar essa classificação tão importante para o clube", completou o técnico bicolor.

Diante do torcedor, o Paysandu garantiu a vaga na quarta fase da competição e vai encarar outra Portuguesa, mas a de São Paulo. Os detalhes da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a classificação, o Bicola também garantiu a cota de R$ 1,07 milhão.

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