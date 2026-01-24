Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

O Remo venceu o Bragantino de virada na estreia do Campeonato Paraense após corrigir erros do primeiro tempo e crescer de forma decisiva na etapa final. Mesmo superior em posse e volume antes do intervalo, o Leão saiu atrás no placar após jogada ensaiada do adversário e foi vaiado pela torcida. No segundo tempo, Juan Carlos Osorio desfez o esquema com três defensores, recompôs a linha de quatro e mudou o jogo com ajustes táticos e substituições certeiras, incluindo as entradas de Zé Ricardo e Yago Pikachu, que decidiram a partida: segundos após entrar, Pikachu mostrou que é iluminado, marcou o gol da virada após belo lançamento de Zé Ricardo, que também havia acabado de entrar, fazendo seu segundo gol em dois jogos pelo Leão. O próximo desafio azulino agora é pela Série A do Brasileirão, quarta-feira (28), contra o Vitória, no Barradão.

1º Tempo

O primeiro tempo de Remo x Bragantino, neste sábado (24), no Mangueirão, terminou com vantagem do time visitante por 1 a 0, em um jogo marcado por domínio territorial do Leão, mas maior eficiência do Tubarão do Caeté. Com uma formação alternativa e mudanças significativas no esquema tático, o Remo teve mais posse de bola e volume ofensivo, porém voltou para o vestiário sob vaias após sofrer o gol em jogada ensaiada de bola parada.

O técnico Juan Carlos Osorio surpreendeu ao escalar a equipe com uma linha de três zagueiros — Marllon, Kayky Almeida e Marcelinho — formação diferente da utilizada na final da Supercopa Grão-Pará. Nos primeiros dez minutos, a partida foi equilibrada, sem finalizações claras. O Remo tentou chegar principalmente com Diego Hernández e Eduardo Melo, mas encontrou dificuldades na organização ofensiva, enquanto o sistema defensivo mostrou falta de entrosamento.

Mesmo com leve superioridade, o Remo acabou sofrendo o gol aos 13 minutos. Após cobrança de lateral pela esquerda, João Victor recebeu próximo à linha de fundo e tocou de primeira para Túlio, que finalizou dentro da pequena área. Ygor Vinhas deu rebote, e Wander, livre, completou para o gol, abrindo o placar para o Bragantino. Foi a principal chegada do time visitante até então, em um momento em que o Leão ainda não havia criado chances claras.

Após o gol, o Remo passou a pressionar com mais intensidade. Patrick, Patrick de Paula, Dodô e Diego Hernández participaram das principais jogadas ofensivas. O time criou boas oportunidades, como a finalização de fora da área de Patrick de Paula, cabeceio de Patrick após escanteio e chute de primeira de Diego Hernández, que passou raspando a trave aos 24 minutos. Apesar do volume e da presença constante no campo ofensivo, o Remo teve dificuldades nas disputas aéreas e não conseguiu transformar a pressão em gol.

Nos minutos finais, o Bragantino adotou postura mais reativa e administrou o resultado. Aos 40 minutos, Eduardo Melo entrou na área e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Régis. Já nos acréscimos, Ygor Vinhas cometeu falta fora da área em Dill e recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Cabecinha levou perigo ao acertar uma bola próxima ao ângulo. Na saída para o intervalo, Eduardo Melo, em entrevista à TV Cultura, criticou as condições do gramado, afirmando que o time precisa arriscar mais finalizações de média distância devido às condições do campo.

“Estamos tentando, mas tá difícil, o campo também não está ajudando a gente, a gente tem que tentar mais de fora da área, pra tentar pegar o goleiro desprevenido, porque desse jeito que está o gramado, não dá pra jogar”, disse o atacante.

2º Tempo

Para a etapa final, Osorio desfez a linha de três defensores que não havia funcionado no primeiro tempo. O treinador sacou Cantillo, colocou o lateral Jorge e recompôs a linha de quatro. Patrick voltou a atuar como volante, Patrick de Paula passou a jogar mais adiantado, e Alef Manga entrou no lugar de Freitas, dando mais peso ofensivo. A mudança foi imediata: o Remo passou a ocupar melhor o campo ofensivo e aumentou a pressão sobre a defesa do Bragantino.

A resposta veio rápido. Aos quatro minutos, o Leão teve falta perigosa na entrada da área. Patrick de Paula cobrou, a bola desviou nas costas de Eduardo Melo, enganou o goleiro Régis e entrou. O gol foi confirmado para Eduardo Melo, o segundo dele em dois jogos pelo Remo, e recolocou o time na partida logo no início da segunda etapa. Pouco depois, aos oito, quase veio a virada: Eduardo Melo cabeceou após cruzamento de Marcelinho, a bola quicou, bateu na trave e percorreu a linha, sem entrar.

Com o domínio estabelecido, o Remo passou a trocar passes com frequência na intermediária ofensiva, cercando o adversário. Aos 19 minutos, Osorio fez novas mudanças e mostrou precisão: colocou Zé Ricardo e Yago Pikachu. A resposta foi instantânea. Em menos de dez segundos em campo, Zé Ricardo lançou com precisão do meio-campo, Pikachu atacou o espaço, ficou cara a cara com Régis e finalizou com tranquilidade para virar o jogo. Foi o segundo gol de Pikachu em dois jogos pelo clube, em mais uma entrada decisiva.

Após a virada, o Remo manteve o controle da partida. Diego Hernández quase marcou o terceiro em boa jogada ofensiva, enquanto o Bragantino passou longos períodos sem conseguir sair do campo de defesa. O time visitante ainda levou perigo aos 33 minutos, em cruzamento de Morango que Vinícius não alcançou por pouco, mas foi exceção. O Leão administrou o resultado, seguiu atacando quando possível e confirmou a vitória na estreia do Parazão. Agora, o foco muda rapidamente: antes do próximo compromisso estadual, sábado (31), contra o São Francisco, em Belterra, o Remo estreia na Série A na quarta-feira (28), diante do Vitória, no Barradão.