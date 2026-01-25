Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução Fábio Will 25.01.26 21h11 Júnior Rocha treinou pela primeira vez Papão em jogo oficial (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória do Paysandu pelo placar de 2 a 0 diante do São Raimundo, na estreia do Parazão, deu tranquilidade ao grupo, que praticamente foi todo modificado em relação à temporada 2025. O técnico bicolor, Júnior Rocha, avaliou o desempenho da equipe no primeiro jogo oficial e disse que o time está longe do ideal, mas gostou da entrega, do comprometimento da equipe em banco, além de elogiar atletas da base e a torcida que compareceu ao “Estádio vovô da cidade”. “Os erros fazem parte dos nossos ajustes. Não tenha dúvida que erramos, que estamos em evolução, no processo de desenvolvimento e de entendimento do modelo [de jogo]. Além de tentar conhecer mais os atletas, não tenha dúvida que estaremos nos estudando, no que saiu de bom e o que não foi tão bem, o aprendizado do jogo e na próxima partida estaremos mais ajustados”, disse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Evolução Júnior Rocha falou sobre essa próxima semana que estará livre para o clube, já que só terá partida no domingo (1), contra o Capitão Poço. O comandante bicolor afirmou que a sequência de treinos da semana será totalmente para corrigir os erros do primeiro jogo. “Estrei com o jogo em mãos, descansar a mente, pois foram dias exaustivos de estudos, de treinos. Vou olhar a partida e montarei o treino com os ajustes que precisam ser feitos. Executando as funções de uma forma melhor”, falou. VEJA MAIS Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu Base O técnico alviceleste gostou do empenho de todos, mas principalmente da molecada da base, que conseguiu superar o nervosismo de jogar na Curuzu. Para Júnior Rocha, o desempenho foi exatamente da forma como treinaram, não comprometeram e fez elogios ao Cauã Dias. “O que tenho falado para eles é que vamos terminar o ano ajustando. Confesso que não teve surpresa dos atletas, estou com eles diariamente, trabalhamos a questão de estratégias, de aperto, bloco alto, médio e baixo, cobertura. Terminamos o jogo com cinco atletas da base. O Cauã Dias fez uma partida regular, não comprometeu e vi todos eles nos treinamentos e fizeram exatamente o que realizamos. Eles têm um potencial enorme e temos que explorar, mas estamos longe do ideal", comentou. Torcida Júnior Rocha rasgou elogios à torcida bicolor, que compareceu em bom número à Curuzu. Para comandante, o torcedor fez a parte e foi decisivo no triunfo contra o São Raimundo. "Não posso deixar de agradecer ao torcedor. O futebol só existe por causa do torcedor, aqui ainda mais, pois a atmosfera na Curuzu é única, é sensacional e nos ajudou na busca pela vitória", finalizou. VEJA MAIS Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 CHEGOU NA ALCATEIA Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu 24.01.26 19h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53