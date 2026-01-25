Capa Jornal Amazônia
Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base

Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução

Fábio Will
fonte

Júnior Rocha treinou pela primeira vez Papão em jogo oficial (Thiago Gomes / O Liberal)

A vitória do Paysandu pelo placar de 2 a 0 diante do São Raimundo, na estreia do Parazão, deu tranquilidade ao grupo, que praticamente foi todo modificado em relação à temporada 2025. O técnico bicolor, Júnior Rocha, avaliou o desempenho da equipe no primeiro jogo oficial e disse que o time está longe do ideal, mas gostou da entrega, do comprometimento da equipe em banco, além de elogiar atletas da base e a torcida que compareceu ao “Estádio vovô da cidade”.

“Os erros fazem parte dos nossos ajustes. Não tenha dúvida que erramos, que estamos em evolução, no processo de desenvolvimento e de entendimento do modelo [de jogo]. Além de tentar conhecer mais os atletas, não tenha dúvida que estaremos nos estudando, no que saiu de bom e o que não foi tão bem, o aprendizado do jogo e na próxima partida estaremos mais ajustados”, disse.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Evolução

Júnior Rocha falou sobre essa próxima semana que estará livre para o clube, já que só terá partida no domingo (1), contra o Capitão Poço. O comandante bicolor afirmou que a sequência de treinos da semana será totalmente para corrigir os erros do primeiro jogo.

“Estrei com o jogo em mãos, descansar a mente, pois foram dias exaustivos de estudos, de treinos. Vou olhar a partida e montarei o treino com os ajustes que precisam ser feitos. Executando as funções de uma forma melhor”, falou.

Base

O técnico alviceleste gostou do empenho de todos, mas principalmente da molecada da base, que conseguiu superar o nervosismo de jogar na Curuzu. Para Júnior Rocha, o desempenho foi exatamente da forma como treinaram, não comprometeram e fez elogios ao Cauã Dias.

“O que tenho falado para eles é que vamos terminar o ano ajustando. Confesso que não teve surpresa dos atletas, estou com eles diariamente, trabalhamos a questão de estratégias, de aperto, bloco alto, médio e baixo, cobertura. Terminamos o jogo com cinco atletas da base. O Cauã Dias fez uma partida regular, não comprometeu e vi todos eles nos treinamentos e fizeram exatamente o que realizamos. Eles têm um potencial enorme e temos que explorar, mas estamos longe do ideal”, comentou.

Torcida

Júnior Rocha rasgou elogios à torcida bicolor, que compareceu em bom número à Curuzu. Para comandante, o torcedor fez a parte e foi decisivo no triunfo contra o São Raimundo.

“Não posso deixar de agradecer ao torcedor. O futebol só existe por causa do torcedor, aqui ainda mais, pois a atmosfera na Curuzu é única, é sensacional e nos ajudou na busca pela vitória”, finalizou.

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

parazão 2026

júnior rocha
Paysandu
.
