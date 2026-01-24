Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio

Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu

O Liberal
fonte

Facundo em sua passagem pelo Peñarol (Peñarol)

Em meio à reconstrução forçada após o rebaixamento e com o orçamento mais curto, o Paysandu voltou ao mercado neste sábado e anunciou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio Facundo Bonifazi. A chegada do jogador reforça um setor considerado carente no elenco que inicia a temporada com forte presença da base e poucas peças experientes.

Natural de Montevidéu, Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu. Ele começou a carreira profissional no Racing, onde permaneceu por quatro temporadas, antes de seguir para o MVV, da Holanda. Na volta ao Uruguai, defendeu o River Plate, passou por Peñarol e Defensor Sporting, teve uma experiência no Colón e atuou mais recentemente pelo Cerro Largo, em 2025.

De acordo com o clube, o lateral chega a Belém na madrugada deste domingo (25) e, pela manhã, já estará na Curuzu para acompanhar a estreia bicolor no Campeonato Paraense, às 17h, contra o São Raimundo. O jogo marca o reencontro do time com a torcida após a campanha traumática da Série B do ano passado.

Na segunda-feira (26), Bonifazi realizará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato válido até o fim da temporada de 2026. A aposta em um jogador estrangeiro com currículo internacional acontece num contexto de cautela financeira e de dificuldades no mercado, cenário que tem levado o clube a equilibrar contratações pontuais com o aproveitamento de atletas formados na base.

 

