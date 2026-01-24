Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu O Liberal 24.01.26 19h16 Facundo em sua passagem pelo Peñarol (Peñarol) Em meio à reconstrução forçada após o rebaixamento e com o orçamento mais curto, o Paysandu voltou ao mercado neste sábado e anunciou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio Facundo Bonifazi. A chegada do jogador reforça um setor considerado carente no elenco que inicia a temporada com forte presença da base e poucas peças experientes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Natural de Montevidéu, Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu. Ele começou a carreira profissional no Racing, onde permaneceu por quatro temporadas, antes de seguir para o MVV, da Holanda. Na volta ao Uruguai, defendeu o River Plate, passou por Peñarol e Defensor Sporting, teve uma experiência no Colón e atuou mais recentemente pelo Cerro Largo, em 2025. VEJA MAIS Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão Matheus Capixaba compra briga com Edilson por lateral do Paysandu: “A gente tá aqui pra isso” Lateral-direito, cria da base bicolor, foi integrado ao elenco profissional e promete chegar não apenas para compor elenco De acordo com o clube, o lateral chega a Belém na madrugada deste domingo (25) e, pela manhã, já estará na Curuzu para acompanhar a estreia bicolor no Campeonato Paraense, às 17h, contra o São Raimundo. O jogo marca o reencontro do time com a torcida após a campanha traumática da Série B do ano passado. Na segunda-feira (26), Bonifazi realizará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato válido até o fim da temporada de 2026. A aposta em um jogador estrangeiro com currículo internacional acontece num contexto de cautela financeira e de dificuldades no mercado, cenário que tem levado o clube a equilibrar contratações pontuais com o aproveitamento de atletas formados na base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série c parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CHEGOU NA ALCATEIA Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu 24.01.26 19h16 Futebol Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão 23.01.26 19h13 DISPUTA Matheus Capixaba compra briga com Edilson por lateral do Paysandu: “A gente tá aqui pra isso” Lateral-direito, cria da base bicolor, foi integrado ao elenco profissional e promete chegar não apenas para compor elenco 22.01.26 19h42 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55