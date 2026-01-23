Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão O Liberal 23.01.26 19h13 Junior Rocha conversa com o elenco durante treino nesta sexta-feira (23). (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paraense de 2026. Sob o comando do técnico Júnior Rocha, o elenco bicolor trabalha há cerca de 30 dias visando o duelo contra o São Raimundo, marcado para o próximo dia 25, às 17h, no Estádio da Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A pré-temporada foi marcada por treinos intensos. Segundo o treinador, o período tem sido fundamental para a assimilação do modelo de jogo. “Foram dias exaustivos de treino, com muita dedicação e comprometimento dos atletas. Tivemos o elenco completo por cerca de 20 dias, o que foi muito gratificante. A vontade deles de trabalhar é admirável”, afirmou Júnior Rocha. O Paysandu também adotou cautela no mercado. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica, optou por contratações pontuais, priorizando atletas alinhados ao projeto esportivo do clube. “Estamos escolhendo as peças de forma minuciosa. Ainda temos algumas carências, mas não podemos agir com desespero nem perder boas oportunidades”, explicou o treinador. VEJA MAIS Matheus Capixaba compra briga com Edilson por lateral do Paysandu: “A gente tá aqui pra isso” Lateral-direito, cria da base bicolor, foi integrado ao elenco profissional e promete chegar não apenas para compor elenco Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos Uma das lacunas está na lateral esquerda, setor que deve ser ocupado inicialmente por Cauã Dias, atleta formado na base bicolor. A opção reforça a confiança da comissão técnica nos jovens do clube. “Não tenho receio em utilizar jogadores da base. Eles evoluíram bastante e estão preparados para receber oportunidades”, destacou. Na programação da semana, o Paysandu mantém treinos diários no CT, com trabalhos táticos, técnicos e ajustes finais antes da estreia. A expectativa é chegar à primeira rodada em condições competitivas para corresponder ao apoio do torcedor. “Queremos construir uma equipe forte, que se apresente à altura da nossa torcida. O futebol é feito para o torcedor, e estamos nos preparando para isso”, concluiu Júnior Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão 23.01.26 19h13 DISPUTA Matheus Capixaba compra briga com Edilson por lateral do Paysandu: “A gente tá aqui pra isso” Lateral-direito, cria da base bicolor, foi integrado ao elenco profissional e promete chegar não apenas para compor elenco 22.01.26 19h42 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Presidente do Paysandu é questionado sobre eleição no clube e diz: 'não estou pensando agora' Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Papão, após a renúncia de Roger Aguilera 22.01.26 16h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00