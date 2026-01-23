Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual

Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão

O Liberal
fonte

Junior Rocha conversa com o elenco durante treino nesta sexta-feira (23). (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu entra na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paraense de 2026. Sob o comando do técnico Júnior Rocha, o elenco bicolor trabalha há cerca de 30 dias visando o duelo contra o São Raimundo, marcado para o próximo dia 25, às 17h, no Estádio da Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A pré-temporada foi marcada por treinos intensos. Segundo o treinador, o período tem sido fundamental para a assimilação do modelo de jogo. “Foram dias exaustivos de treino, com muita dedicação e comprometimento dos atletas. Tivemos o elenco completo por cerca de 20 dias, o que foi muito gratificante. A vontade deles de trabalhar é admirável”, afirmou Júnior Rocha.

O Paysandu também adotou cautela no mercado. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica, optou por contratações pontuais, priorizando atletas alinhados ao projeto esportivo do clube. “Estamos escolhendo as peças de forma minuciosa. Ainda temos algumas carências, mas não podemos agir com desespero nem perder boas oportunidades”, explicou o treinador.

Uma das lacunas está na lateral esquerda, setor que deve ser ocupado inicialmente por Cauã Dias, atleta formado na base bicolor. A opção reforça a confiança da comissão técnica nos jovens do clube. “Não tenho receio em utilizar jogadores da base. Eles evoluíram bastante e estão preparados para receber oportunidades”, destacou.

Na programação da semana, o Paysandu mantém treinos diários no CT, com trabalhos táticos, técnicos e ajustes finais antes da estreia. A expectativa é chegar à primeira rodada em condições competitivas para corresponder ao apoio do torcedor. “Queremos construir uma equipe forte, que se apresente à altura da nossa torcida. O futebol é feito para o torcedor, e estamos nos preparando para isso”, concluiu Júnior Rocha.

