O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

Fábio Will
fonte

CTs do Remo e do Paysandu (Márcio Nagano e Thiago Gomes/Arquivo O Liberal)

O Paysandu vive a expectativa ter o seu Centro de Treinamento completo. O clube bicolor, assim como o Remo, seu maior rival, fecharam uma parceria com a empresa Vale, que visa melhorar as estruturas dos dois CTs. Márcio Tuma falou que busca um valor maior, inclusive com ajuda de dirigentes azulinos.

“Temos conversado com a Vale, a intermediação do governo do estado foi fundamental para que esse processo acontecesse e penso que é um projeto para um prazo muito curto. Estamos realizando algumas adequações no projeto, hoje o CT do Paysandu possui dois campos muito bons, com a mesma grama do Mangueirão. Estrutura administrativa existe um prédio com laje de mil metros quadrados já construída feita. E vamos fazendo de acordo com os valores disponibilizados pela Vale, para termos aí mais um ou dois campos. Nosso interesse é que essa estrutura pré-construída, fique logo pronta para que consigamos melhorarmos a rotina dos nossos atletas”, disse.

O mandatário bicolor foi questionado sobre o valor que o clube irá receber para concluir as obras do Centro de Treinamento, que fica no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua. Tuma afirmou que existe um trabalho em conjunto com o Remo, para que o valor repassado pela Vale seja maior que o acordado.

“Eu não quero tocar nesse assunto de valores. Estamos trabalhando com muitas pessoas, até mesmo com o rival, para aumentarmos os valores”, falou

Futebol
.
